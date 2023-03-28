Курс валют — сколько стоят доллар и евро 28 марта

Курс валют в Украине 28 марта: сколько стоят доллар и евро
Во вторник, 28 марта, Национальный банк Украины обновил официальный курс валют. Евро подорожал, а доллар остается неизменным.
Об этом свидетельствуют данные НБУ.
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Официальный курс валют
По этим данным, Нацбанк установил официальный курс европейской валюты в покупке на уровне 39,42 (+11 коп.) и 39,82 грн (0,12 коп.) в продаже.
Курс американской валюты в дальнейшем остается неизменным. В покупке стоит 36,56 грн, а в продаже — 36,93.
Курс валют в обменниках
В обменных пунктах доллар в среднем покупают по 38,15 (-10 коп.) и по 38,25 (-15 коп.) — продают. Евро покупают за 40,90 (-10 коп.), а продают за 41,07 (-10 коп.).
Курс доллара в банках
ПриватБанк — 37,65 грн (-20 коп.) – 38,15 грн (-20 коп.);
Ощадбанк — 37,60 грн (-10 коп.) – 38.30 (-10 грн);
Укрэксимбанк — 38,10 грн (-10 коп.) – 38,70 грн (-10 коп.);
"Райффайзен" — 38,00 грн (-15 коп.) – 38,80 грн (+10 коп.);
ПУМБ — 38,00 грн – 38,75 грн.
Напомним, эксперты дали прогноз по курсу американской валюты в апреле 2023 года. Уверяют, что на валютном рынке усилятся положительные тенденции.
Также мы писали, что в Украине в течение года средняя стоимость американской валюты может составить 39,5 гривны за доллар, однако максимально может достичь выше 45 при самых плохих условиях. Такие прогнозы озвучивают финансовые аналитики, ввиду информации правительства о росте экономики на 1%.