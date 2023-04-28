Курс валют в Украине — сколько стоят доллар и евро 28 апреля

Обменный пункт в Киеве. Фото: Новини.LIVE

В пятницу, 28 апреля, Национальный банк Украины обновил официальный курс валют. Евро несколько потерял в стоимости, доллар по-прежнему остается неизменным.

Об этом свидетельствуют данные НБУ.

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Курс НБУ

По этой информации, регулятор установил официальный курс европейской валюты в покупке на уровне 40,26 (-27 коп.) и 40,66 грн (-28 коп.) в продаже.



Курс американской валюты — неизменен: в покупке стоит 36,56 грн, а в продаже — 36,93.

Курс валют в обменниках

В пятницу в обменных пунктах в среднем американскую валюту покупают за 37,75, а продают за 37,89 грн, курс на несколько копеек повысился. Евро тоже немного подорожал — покупают за 41,45, а продают за 41,60 грн.

Курс доллара в банках

ПриватБанк — 37,22 грн (+2 коп.) — 37,72 грн (+2 коп.);

Ощадбанк — 37,40 грн – 38,65;

Укрэксимбанк — 37,40 грн (-15 коп.) — 37,90 грн (-15 коп.);

"Райффайзен" — 37,20 грн (+10 коп.) — 37,80 грн;

ПУМБ — 37,50 грн (-25 коп.) — 38,25 грн (-25 коп.).

Напомним, по словам финансиста Андрея Шевчишина, сейчас валютный курс целенаправленно двигается к отметке в 39 гривен. Международный валютный фонд (МВФ) прогнозирует средний курс доллара в этом году на уровне 40,7 гривны, поэтому именно такой уровень является ориентировочным для 2023 года.

Также мы писали, что в Украине граждане на фоне войны продолжают хранить средства на банковских счетах. Общая сумма вкладов в марте выросла на 6,6 млрд гривен, свидетельствуют данные Фонда гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ).