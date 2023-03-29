Курс валют в Україні — скільки коштують долар та євро 29 березня

Євро продовжує дорожчати, а долар — незмінний

У середу, 29 березня, Національний банк України (НБУ) оновив офіційний курс валют. Євро продовжує дорожчати, а долар — незмінний.

Про це свідчать дані Нацбанку.

Офіційний курс валют

За цією інформацією, регулятор встановив офіційний курс європейської валюти у купівлі на рівні 39,59 (+16 коп.) та 39,97 грн (+15 коп.) у продажу.

Курс американської валюти надалі залишається незмінним. У купівлі коштує 36,56 грн, а в продажу — 36,93.

Курс валют в обмінниках

В обмінних пунктах долар у середньому купують за 37,80 (+4 коп.) та за 38,02 — продають. Євро купують за 40,75, а продають за 41,00.

Курс долара в банках

ПриватБанк — 37,45 грн (-20 коп.) — 37,95 грн (-20 коп.);

Ощадбанк — 37,60 грн (-40 коп.) — 38,70 грн (-10 коп.);

Укрексімбанк — 38,00 грн — 38,90 грн;

"Райффайзен" — 37,90 грн (-10 коп.) — 38,60 грн (-20 коп.);

ПУМБ — 37,75 грн — 38,25 грн.

Нагадаємо, після краху одного з найбільших банків США за обсягом активів Silicon Valley Bank (SVB), акції світового фінансового сектора втратили 465 мільярдів доларів ринкової вартості. Інвестори побоюються вкладатись у облігації.

За словами очільника Центробанку, на даному етапі економісти не вбачають суттєвих загроз для української банківської сфери. Цьогоріч світова банківська криза навряд чи зможе вплинути на міжнародну підтримку України з боку Сполучених Штатів та країн Європейського Союзу (ЄС). Обсяги фінансової підтримки закладені у плани держав на поточний рік. Саме вона є запорукою стабільності на валютному ринку.