Курс валют в Украине — сколько стоят доллар и евро 29 марта

Курс валют в Украине 29 марта: сколько стоят доллар и евро
В среду, 29 марта, Национальный банк Украины обновил официальный курс валют. Евро продолжает дорожать, а доллар — неизменный.
Об этом свидетельствуют данные Нацбанка.
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Официальный курс валют
По этой информации регулятор установил официальный курс европейской валюты в покупке на уровне 39,59 (+16 коп.) и 39,97 грн (+15 коп.) в продаже.
Курс американской валюты в дальнейшем остается неизменным. В покупке стоит 36,56 грн, а в продаже — 36,93.
Курс валют в обменниках
В обменных пунктах доллар в среднем покупают за 37,80 (+4 коп.) и за 38,02 — продают. Евро покупают за 40,75, а продают за 41,00.
Курс доллара в банках
ПриватБанк — 37,45 грн (-20 коп.) – 37,95 грн (-20 коп.);
Ощадбанк — 37,60 грн (-40 коп.) – 38,70 грн (-10 коп.);
Укрэксимбанк — 38,00 грн – 38,90 грн;
"Райффайзен" — 37,90 грн (-10 коп.) - 38,60 грн (-20 коп.);
ПУМБ — 37,75 грн – 38,25 грн.
Напомним, после крушения одного из крупнейших банков США по объему активов Silicon Valley Bank (SVB), акции мирового финансового сектора потеряли 465 миллиардов долларов рыночной стоимости. Инвесторы опасаются вкладываться в облигации.
По словам главы Центробанка, на данном этапе экономисты не видят существенных угроз для украинской банковской сферы. В этом году мировой банковский кризис вряд ли сможет отразиться на международной поддержке Украины со стороны Соединенных Штатов и стран Европейского Союза (ЕС). Объем финансовой поддержки заложен в планы государств на текущий год. Именно она является залогом стабильности на валютном рынке.