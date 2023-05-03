Курс валют в Україні — скільки коштують долар та євро 3 травня

Обмінний пункт у Києві. Фото: Новини.LIVE

У середу, 3 травня, Національний банк України (НБУ) оновив офіційний курс валют. Євро дещо подешевшав, долар, як і раніше, залишається незмінним.

Про це свідчать дані Центробанку.

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Курс НБУ

За цими даними, регулятор встановив офіційний курс європейської валюти у купівлі на рівні 40,02 (-29 коп.) та 40,41 грн (-29 коп.) у продажу.



Курс американської валюти — незмінний: у купівлі коштує 36,56 грн, а в продажу — 36,93.

Курс валют в обмінниках

В обмінних пунктах у середньому американську валюту купують за 37,71, а продають за 37,80 грн, курс практично не змінився. Євро купують за 41,34, а продають за 41,48 грн. Курс незначно знизився.

Курс долара в банках

ПриватБанк — 37,15 грн — 37,65 грн;

Ощадбанк — 37,50 грн (+10 коп.) — 38,55;

Укрексімбанк — 37,50 грн (-10 коп.) — 37,99 грн (-11 коп.);

"Райффайзен" — 37,40 грн — 37,90 грн (-20 коп.);

ПУМБ — 37,50 грн — 38,25 грн.

Нагадаємо, українці у квітні поточного року скоротили купівлю валюти у комерційних банках фактично удвічі. Обсяг впав на близько 200 млн доларів.

Також ми писали, що в Україні громадяни на тлі війні продовжують зберігати кошти на банківських рахунках. Загальна сума вкладів у березні зросла на 6,6 млрд гривень, свідчать дані Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО).