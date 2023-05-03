Курс валют в Украине — сколько стоят доллар и евро 3 мая

Обменный пункт в Киеве. Фото: Новини.LIVE

В среду, 3 мая, Национальный банк Украины обновил официальный курс валют. Евро несколько подешевел, доллар по-прежнему остается неизменным.

Об этом свидетельствуют данные Центробанка.

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По этим данным, регулятор установил официальный курс европейской валюты в покупке на уровне 40,02 (-29 коп.) и 40,41 грн (-29 коп.) в продаже.



Курс американской валюты — неизменен: в покупке стоит 36,56 грн, а в продаже — 36,93.

Курс валют в обменниках

В обменных пунктах в среднем американскую валюту покупают за 37,71, а продают за 37,80 грн курс практически не изменился. Евро покупают за 41,34, а продают за 41,48 грн. Курс незначительно снизился.

Курс доллара в банках

ПриватБанк — 37,15 грн — 37,65 грн;

Ощадбанк — 37,50 грн (+10 коп.) — 38,55;

Укрэксимбанк — 37,50 грн (-10 коп.) — 37,99 грн (-11 коп.);

"Райффайзен" — 37,40 грн — 37,90 грн (-20 коп.);

ПУМБ — 37,50 грн — 38,25 грн.

Напомним, украинцы в апреле этого года сократили покупку валюты в коммерческих банках фактически вдвое. Объем упал на около 200 млн долларов.

Также мы писали, что в Украине граждане на фоне войны продолжают хранить средства на банковских счетах. Общая сумма вкладов в марте выросла на 6,6 млрд. гривен, свидетельствуют данные Фонда гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ).