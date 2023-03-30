Курс валют в Украине - сколько стоят доллар и евро 30 марта

Евро прибавил в стоимости несколько копеек, доллар — неизменный

В четверг, 30 марта, Национальный банк Украины обновил официальный курс валют. Евро прибавил в стоимости несколько копеек, доллар — неизменен.

Об этом свидетельствуют данные НБУ.

Официальный курс валют

По этой информации регулятор установил официальный курс европейской валюты в покупке на уровне 39,67 (+7 коп.) и 40,06 грн (+8 коп.) в продаже.

Курс американской валюты остается неизменным. В покупке стоит 36,56 грн, а в продаже — 36,93.

Курс валют в обменниках

В четверг в обменных пунктах доллар в среднем покупают за 37,73 и за 37,85 продают. Евро покупают за 40,70, а продают за 40,85.

Курс доллара в банках

ПриватБанк — 37,25 грн (-20 коп.) — 37,75 грн (-20 коп.);

Ощадбанк — 37,60 грн — 38,65 грн;

Укрэксимбанк — 37,60 грн (-25 коп.) — 38,20 грн;

"Райффайзен" — 37,30 грн (-60 коп.) — 38,20 грн (-40 коп.);

ПУМБ — 37,50 грн — 38,00 грн.

Напомним, после краха одного из крупнейших банков США по объему активов Silicon Valley Bank (SVB), акции мирового финансового сектора потеряли 465 миллиардов долларов рыночной стоимости. Инвесторы опасаются вкладываться в облигации.

Также мы писали, что экономисты НБУ не видят существенных угроз для украинской банковской сферы. В этом году мировой банковский кризис вряд ли сможет отразиться на международной поддержке Украины со стороны Соединенных Штатов и стран Европейского Союза (ЕС). Объем финансовой поддержки заложен в планы государств на текущий год. Именно она является залогом стабильности на валютном рынке.