Курс валют в Украине - сколько стоят доллар и евро 30 марта

Курс валют в Украине 30 марта: сколько стоят доллар и евро
В четверг, 30 марта, Национальный банк Украины обновил официальный курс валют. Евро прибавил в стоимости несколько копеек, доллар — неизменен.
Об этом свидетельствуют данные НБУ.
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Официальный курс валют
По этой информации регулятор установил официальный курс европейской валюты в покупке на уровне 39,67 (+7 коп.) и 40,06 грн (+8 коп.) в продаже.
Курс американской валюты остается неизменным. В покупке стоит 36,56 грн, а в продаже — 36,93.
Курс валют в обменниках
В четверг в обменных пунктах доллар в среднем покупают за 37,73 и за 37,85 продают. Евро покупают за 40,70, а продают за 40,85.
Курс доллара в банках
ПриватБанк — 37,25 грн (-20 коп.) — 37,75 грн (-20 коп.);
Ощадбанк — 37,60 грн — 38,65 грн;
Укрэксимбанк — 37,60 грн (-25 коп.) — 38,20 грн;
"Райффайзен" — 37,30 грн (-60 коп.) — 38,20 грн (-40 коп.);
ПУМБ — 37,50 грн — 38,00 грн.
Напомним, после краха одного из крупнейших банков США по объему активов Silicon Valley Bank (SVB), акции мирового финансового сектора потеряли 465 миллиардов долларов рыночной стоимости. Инвесторы опасаются вкладываться в облигации.
Также мы писали, что экономисты НБУ не видят существенных угроз для украинской банковской сферы. В этом году мировой банковский кризис вряд ли сможет отразиться на международной поддержке Украины со стороны Соединенных Штатов и стран Европейского Союза (ЕС). Объем финансовой поддержки заложен в планы государств на текущий год. Именно она является залогом стабильности на валютном рынке.