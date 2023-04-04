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Курс валют в Украине 4 апреля: сколько стоят доллар и евро

4 апреля 2023 07:55
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Курс валют в Украине — сколько стоят доллар и евро 4 апреля
Евро незначительно подешевел, а доллар остается неизменным
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

Во вторник, 4 апреля, Национальный банк Украины обновил официальный курс валют. Евро немного подешевел, а доллар остается неизменным.

Об этом свидетельствуют данные НБУ.

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Официальный курс валют

По этим данным, Нацбанк установил официальный курс европейской валюты в покупке на уровне 39,83 (-1 коп.) и 40,21 грн в продаже.

Курс американской валюты — неизменен. В покупке стоит 36,56 грн, а в продаже — 36,93.

Курс валют в обменниках

В обменных пунктах доллар в среднем покупают за 37,30 и 37,45 — продают. Евро покупают за 40,35, а продают за 40,60.

Курс доллара в банках

ПриватБанк — 37,00 грн – 37,50 грн (-25 коп.);
Ощадбанк — 37,10 грн (-40 коп.) – 38,30 (-20 коп.);
Укрэксимбанк — 37,30 грн (-40 коп.) – 37,90 грн (-40 коп.);
"Райффайзен" — 37,30 грн (-40 коп.) – 38,20 грн (-10 коп.);
ПУМБ — 37,00 грн – 38,00 грн.

Напомним, по мнению экспертов, в Украине на наличном рынке курс доллара в течение двух недель может измениться. Ближе к Пасхальным праздникам ожидается падение курса.

Также мы писали, что в Национальном банке оценили угрозы для украинского банковского сектора банкротство крупных банков Соединенных Штатов и Европы. Там уже закрылось несколько финучреждений.

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