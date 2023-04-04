Курс валют в Украине — сколько стоят доллар и евро 4 апреля

Курс валют в Украине 4 апреля: сколько стоят доллар и евро
Во вторник, 4 апреля, Национальный банк Украины обновил официальный курс валют. Евро немного подешевел, а доллар остается неизменным.
Об этом свидетельствуют данные НБУ.
Официальный курс валют
По этим данным, Нацбанк установил официальный курс европейской валюты в покупке на уровне 39,83 (-1 коп.) и 40,21 грн в продаже.
Курс американской валюты — неизменен. В покупке стоит 36,56 грн, а в продаже — 36,93.
Курс валют в обменниках
В обменных пунктах доллар в среднем покупают за 37,30 и 37,45 — продают. Евро покупают за 40,35, а продают за 40,60.
Курс доллара в банках
ПриватБанк — 37,00 грн – 37,50 грн (-25 коп.);
Ощадбанк — 37,10 грн (-40 коп.) – 38,30 (-20 коп.);
Укрэксимбанк — 37,30 грн (-40 коп.) – 37,90 грн (-40 коп.);
"Райффайзен" — 37,30 грн (-40 коп.) – 38,20 грн (-10 коп.);
ПУМБ — 37,00 грн – 38,00 грн.
Напомним, по мнению экспертов, в Украине на наличном рынке курс доллара в течение двух недель может измениться. Ближе к Пасхальным праздникам ожидается падение курса.
Также мы писали, что в Национальном банке оценили угрозы для украинского банковского сектора банкротство крупных банков Соединенных Штатов и Европы. Там уже закрылось несколько финучреждений.