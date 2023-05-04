Курс валют в Україні — скільки коштують долар та євро 4 травня

Обмінний пункт у Києві. Фото: Новини.LIVE

У четвер, 4 травня, Національний банк України (НБУ) оновив офіційний курс валют. Євро подорожчав,а долар, як і раніше, залишається незмінним.

Про це свідчать дані НБУ.

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Курс НБУ

За цією інформацією, регулятор встановив офіційний курс європейської валюти у купівлі на рівні 40,34 (+33 коп.) та 40,74 грн (+33 коп.) у продажу.



Курс американської валюти — незмінний: у купівлі коштує 36,56 грн, а в продажу — 36,93.

Курс валют в обмінниках

У четвер в обмінних пунктах у середньому американську валюту купують за 37,68, а продають за 37,75 грн, курс на кілька копійок знизився. Євро купують за 41,45, а продають за 41,60 грн. Курс незначно підвищився.

Курс долара в банках

ПриватБанк — 37,10 грн (-5 коп.) — 37,60 грн (-5 коп.);

Ощадбанк — 37,40 грн (-10 коп.) — 38,45 (-10 коп.);

Укрексімбанк — 37,50 грн — 37,99 грн;

"Райффайзен" — 37,20 грн (-20 коп.) — 37,70 грн (-20 коп.);

ПУМБ — 37,50 грн — 38,25 грн.

Що ще варто знати

Нагадаємо, Національний банк України (НБУ) з 21 квітня пом’якшив обмеження на готівковому ринку. Усі банки зможуть продавати населенню більше готівкової валюти.

Раніше у Національному банку України (НБУ) розповіли, що на державні банки припадає близько 60% депозитів українців. Зокрема, йдеться про ПриватБанк та Ощадбанк.