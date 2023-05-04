Курс валют в Украине — сколько стоят доллар и евро 4 мая

Курс валют в Украине 4 мая: сколько стоят доллар и евро
В четверг, 4 мая, Национальный банк Украины обновил официальный курс валют. Евро подорожал, а доллар по-прежнему остается неизменным.
Об этом свидетельствуют данные НБУ.
Курс НБУ
По этой информации, регулятор установил официальный курс европейской валюты в покупке на уровне 40,34 (+33 коп.) и 40,74 грн (+33 коп.) в продаже.
Курс американской валюты — неизменен: в покупке стоит 36,56 грн, а в продаже — 36,93.
Курс валют в обменниках
В четверг в обменных пунктах в среднем американскую валюту покупают за 37,68, а продают за 37,75 грн, курс на несколько копеек снизился. Евро покупают за 41,45, а продают за 41,60 грн. Курс незначительно повысился.
Курс доллара в банках
ПриватБанк — 37,10 грн (-5 коп.) — 37,60 грн (-5 коп.);
Ощадбанк —37,40 грн (-10 коп.) — 38,45 (-10 коп.);
Укрэксимбанк — 37,50 грн — 37,99 грн;
"Райффайзен" — 37,20 грн (-20 коп.) — 37,70 грн (-20 коп.);
ПУМБ — 37,50 грн — 38,25 грн.
Что еще стоит знать
Напомним, Национальный банк Украины (НБУ) с 21 апреля смягчил ограничения на наличном рынке. Все банки могут продавать населению больше наличной валюты.
Ранее в Национальном банке Украины рассказали, что на государственные банки приходится около 60% депозитов украинцев. В частности, речь идет о ПриватБанке и Ощадбанке.