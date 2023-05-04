Курс валют в Украине — сколько стоят доллар и евро 4 мая

Обменный пункт в Киеве. Фото: Новини.LIVE

В четверг, 4 мая, Национальный банк Украины обновил официальный курс валют. Евро подорожал, а доллар по-прежнему остается неизменным.

Об этом свидетельствуют данные НБУ.

Читайте также:

Курс НБУ

По этой информации, регулятор установил официальный курс европейской валюты в покупке на уровне 40,34 (+33 коп.) и 40,74 грн (+33 коп.) в продаже.



Курс американской валюты — неизменен: в покупке стоит 36,56 грн, а в продаже — 36,93.

Курс валют в обменниках

В четверг в обменных пунктах в среднем американскую валюту покупают за 37,68, а продают за 37,75 грн, курс на несколько копеек снизился. Евро покупают за 41,45, а продают за 41,60 грн. Курс незначительно повысился.

Курс доллара в банках

ПриватБанк — 37,10 грн (-5 коп.) — 37,60 грн (-5 коп.);

Ощадбанк —37,40 грн (-10 коп.) — 38,45 (-10 коп.);

Укрэксимбанк — 37,50 грн — 37,99 грн;

"Райффайзен" — 37,20 грн (-20 коп.) — 37,70 грн (-20 коп.);

ПУМБ — 37,50 грн — 38,25 грн.

Что еще стоит знать

Напомним, Национальный банк Украины (НБУ) с 21 апреля смягчил ограничения на наличном рынке. Все банки могут продавать населению больше наличной валюты.

Ранее в Национальном банке Украины рассказали, что на государственные банки приходится около 60% депозитов украинцев. В частности, речь идет о ПриватБанке и Ощадбанке.