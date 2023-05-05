Курс валют в Україні — скільки коштують долар та євро 5 травня

Обмінний пункт у Києві. Фото: Новини.LIVE

У п'ятницю, 5 травня, Національний банк України (НБУ) оновив офіційний курс валют. Європейська валюта незначно подешевшала, а американська, як і раніше, залишається незмінною.

Про це свідчать дані Центробанку.

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Курс НБУ

За цими даними, регулятор встановив офіційний курс євро у купівлі на рівні 40,30 (-4 коп.) та 40,70 грн (-4 коп.) — у продажу.



Курс долара — незмінний: у купівлі коштує 36,56 грн, а в продажу — 36,93.

Курс валют в обмінниках

В обмінних пунктах у середньому американську валюту купують за 37,60, а продають за 37,70 грн, курс незначно знизився. Євро купують та продають дешевше — за 41,40, а продають за 41,55 грн.

Курс долара в банках

ПриватБанк — 37,10 грн — 37,60 грн;

Ощадбанк — 37,35 грн (-5 коп.) — 38,40 (-5 коп.) ;

Укрексімбанк — 37,50 грн — 37,99 грн;

"Райффайзен Банк" — 37,40 грн (+20 коп.) — 37,90 грн (+20 коп.);

ПУМБ — 37,25 грн — 38,00 грн.

Нагадаємо, у травні на українському готівковому ринку можливі певні коливання курсу долара. Це можуть спровокувати одразу кілька факторів, проте суттєвої девальвації національної валюти не очікується, вважають експерти.

Також ми писали, що за словами фінансиста Андрія Шевчишина, зараз валютний курс цілеспрямовано рухається до позначки у 39 гривень. Міжнародний валютний фонд (МВФ) прогнозує середній курс долара цього року на рівні 40,7 гривні, тому саме такий рівень є орієнтовним для 2023 року.