Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Економіка arrow Курс валют в Україні 5 травня: скільки коштують долар та євро arrow

Курс валют в Україні 5 травня: скільки коштують долар та євро

5 травня 2023 07:29
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Курс валют в Україні — скільки коштують долар та євро 5 травня
Обмінний пункт у Києві. Фото: Новини.LIVE
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

У п'ятницю, 5 травня, Національний банк України (НБУ) оновив офіційний курс валют. Європейська валюта незначно подешевшала, а американська, як і раніше, залишається незмінною.

Про це свідчать дані Центробанку.

Читайте також:

Курс НБУ

За цими даними, регулятор встановив офіційний курс євро у купівлі на рівні 40,30 (-4 коп.) та 40,70 грн (-4 коп.) — у продажу.
    
Курс долара — незмінний: у купівлі коштує 36,56 грн, а в продажу — 36,93.

Курс валют в обмінниках

В обмінних пунктах у середньому американську валюту купують за 37,60, а продають за 37,70 грн, курс незначно знизився. Євро купують та продають дешевше — за 41,40, а продають за 41,55 грн.

Курс долара в банках

ПриватБанк — 37,10 грн — 37,60 грн;
Ощадбанк —  37,35 грн (-5 коп.) — 38,40 (-5 коп.) ;
Укрексімбанк — 37,50 грн — 37,99 грн;
"Райффайзен Банк" — 37,40 грн (+20 коп.) — 37,90 грн (+20 коп.);
ПУМБ — 37,25 грн — 38,00 грн.

Нагадаємо, у травні на українському готівковому ринку можливі певні коливання курсу долара. Це можуть спровокувати одразу кілька факторів, проте суттєвої девальвації національної валюти не очікується, вважають експерти.

Також ми писали, що за словами фінансиста Андрія Шевчишина, зараз валютний курс цілеспрямовано рухається до позначки у 39 гривень. Міжнародний валютний фонд (МВФ) прогнозує середній курс долара цього року на рівні 40,7 гривні, тому саме такий рівень є орієнтовним для 2023 року.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Оновлено

19:37 Знаки Зодіаку: дати, характеристика та класифікація

Оновлено

13:45 Чому сняться миші: значення сновидіння та знаки долі

Оновлено

23:01 Молитви на удачу: як вони працюють, правила читання, тексти, відео

Оновлено

21:59 Які знаки зодіаку найбільш сумісні, а кому краще уникати союзів

Новина з фото

16:20 Відкупився? Камалія показала дім, який їй залишив Мохаммад Захур після розлучення

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

23:40 Вакансії в ЗСУ: кого потребує українське військо

07:38 Рекордні борги за комунальні послуги: що пропонує уряд

13:06 Медведєв істерично відреагував на виступ Зеленського та закликав до масового знищення

13:15 Мудрик може піти з "Челсі": українцем цікавляться кілька клубів

07:32Залужний розповів, скільки ракет Росія випустила по Україні під час останньої атаки

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB