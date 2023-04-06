Курс валют в Україні — скільки коштують долар та євро 6 квітня

Євро знову зріс у ціні

У четвер, 6 квітня, Національний банк України (НБУ) оновив офіційний курс валют. Євро знову зріс у ціні.

Про це свідчать дані НБУ.

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Офіційний курс валют

За цими даними, Нацбанк встановив офіційний курс європейської валюти у купівлі на рівні 40,03 та 40,42 грн (+16 коп.) у продажу.

Курс американської валюти надалі залишається незмінним. У купівлі коштує 36,56 грн, а в продажу — 36,93.

Курс валют в обмінниках

У четвер в обмінних пунктах долар у середньому купують за 37,20, а продають за 37,30 грн. Євро купують за 40,38, а продають за 40,55 грн.

Курс у банках

ПриватБанк — 36,70 грн — 37,20 грн;

Ощадбанк — 36,80 грн (+10 коп.) — 37,95 (-5 коп.);

Укрексімбанк — 37,00 грн — 37,60 грн;

"Райффайзен" — 36,80 грн (-30 коп.) — 37,40 грн (-70 коп.);

ПУМБ — 37,00 грн — 37,75 грн.

Нагадаємо, на українському готівковому ринку долар США поступово дешевшає. Однак вже до кінця тижня американська валюта може знову повернутися до подорожчання.

Також ми писали, що в Національному банку оцінили загрози для українського банківського сектора банкрутство великих банків Сполучених Штатів та Європи. Там вже закрились кілька фінустанов.