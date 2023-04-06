Курс валют в Украине — сколько стоят доллар и евро 6 апреля

Евро снова вырос в цене

В четверг, 6 апреля, Национальный банк Украины обновил официальный курс валют. Евро снова вырос в цене.

Об этом свидетельствуют данные НБУ.

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Официальный курс валют

По этим данным, Нацбанк установил официальный курс европейской валюты в покупке на уровне 40,03 и 40,42 грн (+16 коп.) в продаже.

Курс американской валюты в дальнейшем остается неизменным. В покупке стоит 36,56 грн, а в продаже — 36,93.

Курс валют в обменниках

В четверг в обменных пунктах доллар в среднем покупают за 37,20, а продают за 37,30 грн. Евро покупают за 40,38, а продают за 40,55 грн.

Курс в банках

ПриватБанк — 36,70 грн – 37,20 грн;

Ощадбанк — 36,80 грн (+10 коп.) – 37,95 (-5 коп.);

Укрэксимбанк — 37,00 грн – 37,60 грн;

"Райффайзен" — 36,80 грн (-30 коп.) – 37,40 грн (-70 коп.);

ПУМБ — 37,00 грн – 37,75 грн.

Напомним, на украинском наличном рынке доллар США постепенно дешевеет. Однако уже к концу недели американская валюта может снова вернуться к удорожанию.

Также мы писали, что в Национальном банке оценили угрозы для украинского банковского сектора банкротство крупных банков Соединенных Штатов и Европы. Там уже закрылось несколько финучреждений.