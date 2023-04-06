Курс долара в Україні — фінансисти прогнозують подорожчання валюти

Американська валюта може знову повернутися до подорожчання

На українському готівковому ринку долар США поступово дешевшає. Однак вже до кінця тижня американська валюта може знову повернутися до подорожчання.

Такі прогнози щодо курсу озвучила фінансист Ганна Золотько.

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Як зараз ситуація на ринку

За словами експерта, найближчим часом немає жодних чинників, які могли б загрожувати стабільності національної валюти. З огляду на те, що курс долара прямує до рівня офіційного, встановленого Національним банком України (НБУ), така динаміка має скоро припинитися.

"Якщо врахувати наближення показників готівкового ринку до вартості валюти з розміщенням на депозиті, очікувати на збереження динаміки минулого тижня не варто", — зауважила Золотько.

За прогнозом спеціаліста, швидше за все, посилення попиту на готівкову валюту через її тимчасове здешевшання може спровокувати різке зростання вартості долара. Відтак, вже до кінця тижні курс може піднятися до "коридору" 37,4–38,2 грн за долар.

Курс в обмінниках та банках

В обмінних пунктах долар у середньому купують за 37,10 та за 37,23 грн/дол. — продають. Євро купують за 40,80, а продають за 40,99.

У деяких провідних українських фінустановах американська валюта наближається до рівня 37,00 грн/дол.

ПриватБанк — 36,70 грн — 37,20 грн;

Ощадбанк — 37,70 грн — 38,00;

Укрексімбанк — 37,00 грн — 37,60 грн;

"Райффайзен" — 37,50 грн — 38,30 грн;

ПУМБ — 37,10 грн — 38,10 грн.

Нагадаємо, у січні поточного року Національний банк уперше за час війни не запускав "друкарський верстат". Наповнення державного бюджету відбувалося без емісії гривні. Про це повідомляли раніше у Комітеті з питань фінансів, податкової та митної політики Верховної Ради.

Також ми писали, що в Україні упродовж року середня вартість американської валюти може становити 39,5 гривні за долар, однак максимально може сягнути вище 45-ти за найгірших умов. Такі прогнози озвучують фінансові аналітики, заважаючи на інформацію уряду щодо зростання економіки на 1%. Про це говорять фахівці міжнародного банківського холдингу Morgan Stanley.