Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Економіка arrow Стало відомо, коли долар припинить падіння: фінансисти зробили точні прогнози arrow

Стало відомо, коли долар припинить падіння: фінансисти зробили точні прогнози

6 квітня 2023 07:02
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Курс долара в Україні — фінансисти прогнозують подорожчання валюти
Американська валюта може знову повернутися до подорожчання
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

На українському готівковому ринку долар США поступово дешевшає. Однак вже до кінця тижня американська валюта може знову повернутися до подорожчання.

Такі прогнози щодо курсу озвучила фінансист Ганна Золотько.

Читайте також:

Як зараз ситуація на ринку

За словами експерта, найближчим часом немає жодних чинників, які могли б загрожувати стабільності національної валюти. З огляду на те, що курс долара прямує до рівня офіційного, встановленого Національним банком України (НБУ), така динаміка має скоро припинитися.

"Якщо врахувати наближення показників готівкового ринку до вартості валюти з розміщенням на депозиті, очікувати на збереження динаміки минулого тижня не варто", — зауважила  Золотько.

За прогнозом спеціаліста, швидше за все, посилення попиту на готівкову валюту через її тимчасове здешевшання може спровокувати різке зростання вартості долара. Відтак, вже до кінця тижні курс може піднятися до "коридору" 37,4–38,2 грн за долар.

Курс в обмінниках та банках

В обмінних пунктах долар у середньому купують за 37,10 та за 37,23 грн/дол. — продають. Євро купують за 40,80, а продають за 40,99.

У деяких провідних українських фінустановах американська валюта наближається до рівня 37,00 грн/дол.

ПриватБанк — 36,70 грн — 37,20 грн;
Ощадбанк —  37,70 грн — 38,00;
Укрексімбанк — 37,00 грн — 37,60 грн;
"Райффайзен" — 37,50 грн — 38,30 грн;
ПУМБ — 37,10 грн — 38,10 грн.

Нагадаємо, у січні поточного року Національний банк уперше за час війни не запускав "друкарський верстат". Наповнення державного бюджету відбувалося без емісії гривні. Про це повідомляли раніше у Комітеті з питань фінансів, податкової та митної політики Верховної Ради.

Також ми писали, що в Україні упродовж року середня вартість американської валюти може становити 39,5 гривні за долар, однак максимально може сягнути вище 45-ти за найгірших умов. Такі прогнози озвучують фінансові аналітики, заважаючи на інформацію уряду щодо зростання економіки на 1%. Про це говорять фахівці міжнародного банківського холдингу Morgan Stanley.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

23:13 Курс зміниться: що буде з доларом перед Великоднем

12:45 Коли садити картоплю у квітні 2023: найкращі дати та важливі нюанси

16:22 В Україні змінюють граничний вік прийняття на військову службу офіцерів

19:18 Донька Ольги Сумської разом з чоловіком відвідала прем'єру серіалу від пропутінського режисера

06:23 20 тис. гривень до пенсії: кому з пенсіонерів можуть доплатити таку суму

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

19:50 Чим та як слід поливати моркву, щоб зібрати багатий урожай: секрет городників

Новина з відео

19:31 Окупант поділився враженнями від перебування на передовій та про ставлення до мобілізованих, — ГУР

21:11США незабаром оголосять про новий пакет допомоги Україні, — Кірбі

Новина з відео

12:15Зеленський розповів про секретну зброю, яка допомогла захистити Київську область від окупантів

Новина з фото

16:35 У Києві попрощалися з тренеркою з художньої гімнастики Альбіною Дерюгіною

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB