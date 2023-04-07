Курс валют в Україні — скільки коштують долар та євро 7 квітня

Євро подешевшав, а долар залишається незмінним

У п'ятницю, 7 квітня, Національний банк України (НБУ) оновив офіційний курс валют. Євро подешевшав, а долар залишається незмінним.

Про це свідчать дані НБУ.

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Офіційний курс валют

За цими даними, Нацбанк встановив офіційний курс європейської валюти у купівлі на рівні 39,83 (-20 коп.) та 40,22 грн (-20 коп.) у продажу.

Курс американської валюти надалі залишається незмінним. У купівлі коштує 36,56 грн, а в продажу — 36,93.

Курс валют в обмінниках

У п'ятницю в обмінних пунктах долар у середньому купують за 37,55 та за 37,80 грн — продають. Євро купують за 40,65, а продають за 40,90 грн.

Курс долара в банках

ПриватБанк — 36,85 грн (+15 коп.) — 37,35 грн (+15 коп.);

Ощадбанк — 37,00 грн — 37,95;

Укрексімбанк — 37,05 грн (+5 коп.) — 37,65 грн (+5 коп.);

"Райффайзен" — 37,10 грн (+30 коп.) — 37,60 грн (+20 коп.);

ПУМБ — 37,00 грн — 37,75 грн.

Нагадаємо, на українському готівковому ринку долар США поступово дешевшає. Однак вже до кінця тижня американська валюта може знову повернутися до подорожчання.

Також ми писали, що у січні поточного року Національний банк уперше за час війни не запускав "друкарський верстат". Наповнення державного бюджету відбувалося без емісії гривні. Про це повідомляли раніше у Комітеті з питань фінансів, податкової та митної політики Верховної Ради.