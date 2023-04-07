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Курс валют в Украине 7 апреля: сколько стоят доллар и евро

7 апреля 2023 07:33
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Курс валют в Украине — сколько стоят доллар и евро 7 апреля
Евро подешевел, а доллар остается неизменным
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

В пятницу, 7 апреля, Национальный банк Украины обновил официальный курс валют. Евро подешевел, а доллар остается неизменным.

Об этом свидетельствуют данные НБУ.

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Официальный курс валют

По этим данным, Нацбанк установил официальный курс европейской валюты в покупке на уровне 39,83 (-20 коп.) и 40,22 грн (-20 коп.) в продаже.

Курс американской валюты в дальнейшем остается неизменным. В покупке стоит 36,56 грн, а в продаже — 36,93.

Курс валют в обменниках

В пятницу в обменных пунктах доллар в среднем покупают за 37,55 и за 37,80 грн — продают. Евро покупают за 40,65, а продают за 40,90 грн.

Курс доллара в банках

ПриватБанк — 36,85 грн (+15 коп.) — 37,35 грн (+15 коп.);
Ощадбанк — 37,00 грн — 37,95;
Укрэксимбанк — 37,05 грн (+5 коп.) — 37,65 грн (+5 коп.);
"Райффайзен" — 37,10 грн (+30 коп.) — 37,60 грн (+20 коп.);
ПУМБ — 37,00 грн — 37,75 грн.

Напомним, на украинском наличном рынке доллар США постепенно дешевеет. Однако уже к концу недели американская валюта может снова вернуться к удорожанию.

Также мы писали, что в январе текущего года Национальный банк впервые за время войны не запускал "печатный станок" . Наполнение государственного бюджета шло без эмиссии гривны. Об этом сообщалось ранее в Комитете по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Верховной Рады.

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