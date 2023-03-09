Курс валют — сколько стоят доллар и евро в Украине 9 марта

Курс валют в Украине 9 марта: сколько стоят доллар и евро
9 марта Национальный банк Украины обновил официальный курс европейской и американской валют. Евро потерял несколько копеек, доллар — неизменный.
Об этом свидетельствуют данные Нацбанка.
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Официальный курс валют НБУ
По этим данным регулятор установил официальный курс европейской валюты в покупке на уровне 38,60 и 39,32 грн — в продаже, что на 34 коп. меньше против предыдущего банковского дня.
Курс доллара остается на том же уровне в покупке — 36,56 грн, а в продаже — 36,93 грн.
Курс валют в обменниках
В обменных пунктах доллар в среднем стоит в покупке 38,45, в продаже — 38,60 грн, что на несколько копеек дешевле. Евро покупают за 40,35 (-25 коп.), а продают за 40,63 (-32 коп.).
Курс доллара в банках
ПриватБанк — 38,00 грн (-10 коп.) — 38,50 грн (-10 коп.);
Ощадбанк — 38,45 грн (-05 коп.) — 39,45 грн (-10 коп.);
Укрэксимбанк — 38,35 грн (-10 коп.) — 38,95 грн (-10 коп.);
"Райффайзен" — 37,90 грн — 38,70 грн (-10 коп.);
ПУМБ — 38,50 грн — 39,25 грн.
Напомним, украинские банки повысили за месяц средние процентные ставки по новым кредитам для домохозяйств на 0,6%. Рост по валютным составил 0,8%.
ПриватБанк ввел новейшие правила использования кредитных средств для клиентов. Так, если банк сочтет, что сделки будут иметь высокий риск по погашению, они станут недоступны.