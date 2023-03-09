Курс валют — сколько стоят доллар и евро в Украине 9 марта

Евро потерял несколько копеек, доллар — неизменный

9 марта Национальный банк Украины обновил официальный курс европейской и американской валют. Евро потерял несколько копеек, доллар — неизменный.

Об этом свидетельствуют данные Нацбанка.

Официальный курс валют НБУ

По этим данным регулятор установил официальный курс европейской валюты в покупке на уровне 38,60 и 39,32 грн — в продаже, что на 34 коп. меньше против предыдущего банковского дня.

Курс доллара остается на том же уровне в покупке — 36,56 грн, а в продаже — 36,93 грн.

Курс валют в обменниках

В обменных пунктах доллар в среднем стоит в покупке 38,45, в продаже — 38,60 грн, что на несколько копеек дешевле. Евро покупают за 40,35 (-25 коп.), а продают за 40,63 (-32 коп.).

Курс доллара в банках

ПриватБанк — 38,00 грн (-10 коп.) — 38,50 грн (-10 коп.);

Ощадбанк — 38,45 грн (-05 коп.) — 39,45 грн (-10 коп.);

Укрэксимбанк — 38,35 грн (-10 коп.) — 38,95 грн (-10 коп.);

"Райффайзен" — 37,90 грн — 38,70 грн (-10 коп.);

ПУМБ — 38,50 грн — 39,25 грн.

Напомним, украинские банки повысили за месяц средние процентные ставки по новым кредитам для домохозяйств на 0,6%. Рост по валютным составил 0,8%.

ПриватБанк ввел новейшие правила использования кредитных средств для клиентов. Так, если банк сочтет, что сделки будут иметь высокий риск по погашению, они станут недоступны.