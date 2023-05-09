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Курс валют в Україні 9 травня: скільки коштують долар та євро

9 травня 2023 07:59
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Курс валют в Україні — скільки коштують долар та євро 9 травня
Обмінний пункт у Києві. Фото: Новини.LIVE
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

У вівторок, 9 травня, Національний банк України (НБУ) оновив офіційний курс валют. Євро подорожчав, а долар, як і раніше, залишається незмінним.

Про це свідчать дані НБУ.

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Курс НБУ

За цією інформацією, регулятор встановив офіційний курс європейської валюти у купівлі на рівні 40,38 (+18 коп.) та 40,77 грн (+18 коп.) у продажу.
    
Курс американської валюти — незмінний: у купівлі коштує 36,56 грн, а в продажу — 36,93.

Курс валют в обмінниках

У вівторок в обмінних пунктах у середньому американську валюту купують за 37,60, а продають за 37,67 грн. Євро купують за 41,40, а продають за 41,555 грн. Курс незначно підвищився.

Курс долара в банках

ПриватБанк — 37,02 грн (-5 коп.) — 37,52 грн (-5 коп.);
Ощадбанк —  37,20 грн (-10 коп.) — 38,35 (-10 коп.);
Укрексімбанк — 37,40 грн (-5 коп.) — 37,90 грн (-5 коп.);
"Райффайзен" — 37,30 грн (-10 коп.) — 37,65 грн (-10 коп.);
ПУМБ — 37,25 грн — 38,00 грн.

Що ще варто знати

Нагадаємо, раніше у Національному банку України (НБУ) розповіли, що на державні банки припадає близько 60% депозитів українців. Зокрема, йдеться про ПриватБанк та Ощадбанк.

Також ми писали, що Національний банк України (НБУ) з 21 квітня пом’якшив обмеження на готівковому ринку. Усі банки зможуть продавати населенню більше готівкової валюти.

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