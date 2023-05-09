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Курс валют в Украине 9 мая: сколько стоят доллар и евро

9 мая 2023 07:59
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Курс валют в Украине — сколько стоят доллар и евро 9 мая
Обменный пункт в Киеве. Фото: Новини.LIVE
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

Во вторник, 9 мая, Национальный банк Украины обновил официальный курс валют. Евро подорожал, а доллар по-прежнему остается неизменным.

Об этом свидетельствуют данные НБУ.

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Курс НБУ

По этой информации, регулятор установил официальный курс европейской валюты в покупке на уровне 40,38 (+18 коп.) и 40,77 грн (+18 коп.) в продаже.

Курс американской валюты — неизменен: в покупке стоит 36,56 грн, а в продаже — 36,93.

Курс валют в обменниках

Во вторник в обменных пунктах в среднем американскую валюту покупают за 37,60 грн, а продают за 37,67 грн. Евро покупают за 41,40 грн, а продают за 41,55 грн.

Курс доллара в банках

ПриватБанк — 37,02 грн (-5 коп.) — 37,52 грн (-5 коп.);
Ощадбанк — 37,20 грн (-10 коп.) — 38,35 (-10 коп.);
Укрэксимбанк — 37,40 грн (-5 коп.) — 37,90 грн (-5 коп.);
"Райффайзен" — 37,30 грн (-10 коп.) — 37,65 грн (-10 коп.);
ПУМБ — 37,25 грн — 38,00 грн.

Что еще стоит знать

Напомним, ранее в Национальном банке Украины (НБУ) рассказали, что на государственные банки приходится около 60% депозитов украинцев. В частности, речь идет о ПриватБанке и Ощадбанке.

Также мы писали, что Национальный банк Украины (НБУ) с 21 апреля смягчил ограничения на наличном рынке. Все банки могут продавать населению больше наличной валюты.

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