Курс валют в Украине — сколько стоят доллар и евро 9 мая

Курс валют в Украине 9 мая: сколько стоят доллар и евро
Во вторник, 9 мая, Национальный банк Украины обновил официальный курс валют. Евро подорожал, а доллар по-прежнему остается неизменным.
Об этом свидетельствуют данные НБУ.
Курс НБУ
По этой информации, регулятор установил официальный курс европейской валюты в покупке на уровне 40,38 (+18 коп.) и 40,77 грн (+18 коп.) в продаже.
Курс американской валюты — неизменен: в покупке стоит 36,56 грн, а в продаже — 36,93.
Курс валют в обменниках
Во вторник в обменных пунктах в среднем американскую валюту покупают за 37,60 грн, а продают за 37,67 грн. Евро покупают за 41,40 грн, а продают за 41,55 грн.
Курс доллара в банках
ПриватБанк — 37,02 грн (-5 коп.) — 37,52 грн (-5 коп.);
Ощадбанк — 37,20 грн (-10 коп.) — 38,35 (-10 коп.);
Укрэксимбанк — 37,40 грн (-5 коп.) — 37,90 грн (-5 коп.);
"Райффайзен" — 37,30 грн (-10 коп.) — 37,65 грн (-10 коп.);
ПУМБ — 37,25 грн — 38,00 грн.
Что еще стоит знать
Напомним, ранее в Национальном банке Украины (НБУ) рассказали, что на государственные банки приходится около 60% депозитов украинцев. В частности, речь идет о ПриватБанке и Ощадбанке.
Также мы писали, что Национальный банк Украины (НБУ) с 21 апреля смягчил ограничения на наличном рынке. Все банки могут продавать населению больше наличной валюты.