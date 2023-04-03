Курс изменится — что будет с долларом перед Пасхой

Ближе к Пасхальным праздникам ожидается падение курса

В Украине на наличном рынке курс доллара в течение двух недель может измениться. Ближе к Пасхальным праздникам ожидается падение курса.

Так считает директор департамента казначейства "Коминбанка" Герман Марченко.

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Как изменится курс

По мнению эксперта, в Пасхальный период украинская национальная валюта может укрепиться в пределах 2-3%.

Марченко объясняет это тем, что расходы украинцев могут существенно возрасти, что уже проявилось в повышении спроса на отдельные категории продуктов.

"Следовательно, продажа наличной валюты может увеличиться, что на данный момент повлияет на розничный курс покупки", — заявил эксперт.

По данным портала Минфин, 3 апреля в обменных пунктах доллар в среднем покупают за 37,55 и за 37,70 грн продают, что ниже на несколько копеек против предыдущего дня. Евро покупают за 40,50, а продают за 40,75 грн, что тоже дешевле на несколько копеек.

Курс доллара в банках

ПриватБанк — 37,25 грн – 37,75 грн;

Ощадбанк — 37,50 грн (-5 коп.) – 38,50 грн;

Укрэксимбанк — 37,70 грн (+10 коп.) – 38,30 грн;

"Райффайзен" — 37,70 грн (+20 коп.) – 38,30 грн;

ПУМБ — 37,50 грн – 38,25 грн.

В то же время, официальный курс Национального банка Украины — 36,56.

На стабильность курса влияют следующие факторы:

дальнейшие транши от ЕС и принятие 4-летней программы поддержки от МВФ на 15,6 млрд долларов, усиление международной поддержки экономики;

"зерновой коридор", несмотря на преграды со стороны россии, продолжают действовать, что является одним из значительных источников пополнения бюджета;

фиксированный курс валют и неизменная учетная ставка;

оживление экономической деятельности внутри Украины;

низкий уровень инфляции.

Напомним, украинские банки повысили за месяц средние процентные ставки по новым кредитам для домохозяйств на 0,6%. Рост по валютным составил 0,8%.

Также мы писали, что в Национальном банке оценили угрозы для украинского банковского сектора банкротство крупных банков Соединенных Штатов и Европы. Там уже закрылось несколько финучреждений.