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Курс изменится: что будет с долларом перед Пасхой

3 апреля 2023 23:13
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Курс изменится — что будет с долларом перед Пасхой
Ближе к Пасхальным праздникам ожидается падение курса
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

В Украине на наличном рынке курс доллара в течение двух недель может измениться. Ближе к Пасхальным праздникам ожидается падение курса.

Так считает директор департамента казначейства "Коминбанка" Герман Марченко.

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Как изменится курс

По мнению эксперта, в Пасхальный период украинская национальная валюта может укрепиться в пределах 2-3%.

Марченко объясняет это тем, что расходы украинцев могут существенно возрасти, что уже проявилось в повышении спроса на отдельные категории продуктов.

"Следовательно, продажа наличной валюты может увеличиться, что на данный момент повлияет на розничный курс покупки", заявил эксперт.

По данным портала Минфин, 3 апреля в обменных пунктах доллар в среднем покупают за 37,55 и за 37,70 грн продают, что ниже на несколько копеек против предыдущего дня. Евро покупают за 40,50, а продают за 40,75 грн, что тоже дешевле на несколько копеек.

Курс доллара в банках

ПриватБанк 37,25 грн – 37,75 грн;
Ощадбанк 37,50 грн (-5 коп.) – 38,50 грн;
Укрэксимбанк 37,70 грн (+10 коп.) – 38,30 грн;
"Райффайзен" 37,70 грн (+20 коп.) – 38,30 грн;
ПУМБ 37,50 грн – 38,25 грн.

В то же время, официальный курс Национального банка Украины 36,56.

На стабильность курса влияют следующие факторы:

  • дальнейшие транши от ЕС и принятие 4-летней программы поддержки от МВФ на 15,6 млрд долларов, усиление международной поддержки экономики;
  • "зерновой коридор", несмотря на преграды со стороны россии, продолжают действовать, что является одним из значительных источников пополнения бюджета;
  • фиксированный курс валют и неизменная учетная ставка;
  • оживление экономической деятельности внутри Украины;
  • низкий уровень инфляции.

Напомним, украинские банки повысили за месяц средние процентные ставки по новым кредитам для домохозяйств на 0,6%. Рост по валютным составил 0,8%.

Также мы писали, что в Национальном банке оценили угрозы для украинского банковского сектора банкротство крупных банков Соединенных Штатов и Европы. Там уже закрылось несколько финучреждений.

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