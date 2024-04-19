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Лідери на ринку праці — які професії будуть популярні після війни

19 квітня 2024 08:47
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксенія Симонова
Робота в Україні — які професії будуть популярні після війни на ринку праці
Робітник на заводі. Фото: Freepik
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксенія Симонова

В Україні на ринку праці через повномасштабну війну та потребу в специфічних спеціалістах очікуються суттєві зміни. Експерти назвали професії, які будуть популярні після війни.

Про це розповіли в Київській школі економіки, пише radiotrek.rv.ua.

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На ринку праці у майбутньому, з одного боку, може зрости попит на роботу у галузях оборони, медицини та інших сферах, пов'язаних з військовими потребами.

З іншого боку, у зв'язку з економічними труднощами та зниженням інвестицій може зменшитися кількість вакансій та зрости безробіття у деяких сферах, таких як туризм, роздрібна торгівля, галузях, які зараз найбільше страждають від скорочення споживчого попиту. Після війни ситуація може ще серйозніше видозмінитися, розповідають у київській школі економіки.

Очікується, що популярними будуть спеціальності, пов'язані з розмінуванням, а також з будівельною сферою.

"Ми будемо відбудовуватися. Будуть всі професії, які всі пов’язані з армією, звичайно. Загроза нікуди не зникне, й армія у нас буде ставати все більше високотехнологічною", — пояснили експерти.

Тим, хто хоче мати популярну та потрібну професію, потрібно вже зараз вчити:

  • технологічну грамотність;
  • навички спілкування, розвивати емпатію та емоційний інтелект.

Там наголошують, що українці, які прагнуть мати роботу у майбутньому, зараз повинні вчитися готуватися до змін та вміти швидко пристосовуватися в нових реаліях.

Кого зараз найчастіше шукають на ринку праці

Зараз на кадрових порталах найбільше пропонують роботу:

  • продавцям-консультантам;
  • водіям;
  • кухарям;
  • менеджерам з продажу та бухгалтерам.

Найнижча конкуренція — у медичній сфері. Хоч є спеціалісти, які можуть працювати, але їх досить мало.

Громадяни готові змінювати спеціальність, щоб мати роботу, адже під час війни ринок змінюється. Ознайомитися з варіантами можна на інтернет-платформах та ресурсах:

  • Work.ua;
  • Rabota.ua;
  • HH.ua.

Що ще варто знати

Нагадаємо, українкам пропонують роботу в готелі у Вероні. Роботодавець обіцяє забезпечити працівниць безкоштовним житлом і талонами на харчування.

Також шукають чоловіків для роботи на будівництві в Іспанії. Працівникам платитимуть до дев'яти євро за кожну годину роботи. Крім того, їх забезпечать безкоштовним проживанням і триразовим харчуванням.

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