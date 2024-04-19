Робота в Україні — які професії будуть популярні після війни на ринку праці

Лідери на ринку праці — які професії будуть популярні після війни
В Україні на ринку праці через повномасштабну війну та потребу в специфічних спеціалістах очікуються суттєві зміни. Експерти назвали професії, які будуть популярні після війни.
Про це розповіли в Київській школі економіки, пише radiotrek.rv.ua.
Яких спеціалістів шукатимуть компанії після війни
На ринку праці у майбутньому, з одного боку, може зрости попит на роботу у галузях оборони, медицини та інших сферах, пов'язаних з військовими потребами.
З іншого боку, у зв'язку з економічними труднощами та зниженням інвестицій може зменшитися кількість вакансій та зрости безробіття у деяких сферах, таких як туризм, роздрібна торгівля, галузях, які зараз найбільше страждають від скорочення споживчого попиту. Після війни ситуація може ще серйозніше видозмінитися, розповідають у київській школі економіки.
Очікується, що популярними будуть спеціальності, пов'язані з розмінуванням, а також з будівельною сферою.
"Ми будемо відбудовуватися. Будуть всі професії, які всі пов’язані з армією, звичайно. Загроза нікуди не зникне, й армія у нас буде ставати все більше високотехнологічною", — пояснили експерти.
Тим, хто хоче мати популярну та потрібну професію, потрібно вже зараз вчити:
- технологічну грамотність;
- навички спілкування, розвивати емпатію та емоційний інтелект.
Там наголошують, що українці, які прагнуть мати роботу у майбутньому, зараз повинні вчитися готуватися до змін та вміти швидко пристосовуватися в нових реаліях.
Кого зараз найчастіше шукають на ринку праці
Зараз на кадрових порталах найбільше пропонують роботу:
- продавцям-консультантам;
- водіям;
- кухарям;
- менеджерам з продажу та бухгалтерам.
Найнижча конкуренція — у медичній сфері. Хоч є спеціалісти, які можуть працювати, але їх досить мало.
Громадяни готові змінювати спеціальність, щоб мати роботу, адже під час війни ринок змінюється. Ознайомитися з варіантами можна на інтернет-платформах та ресурсах:
- Work.ua;
- Rabota.ua;
- HH.ua.
Що ще варто знати
Нагадаємо, українкам пропонують роботу в готелі у Вероні. Роботодавець обіцяє забезпечити працівниць безкоштовним житлом і талонами на харчування.
Також шукають чоловіків для роботи на будівництві в Іспанії. Працівникам платитимуть до дев'яти євро за кожну годину роботи. Крім того, їх забезпечать безкоштовним проживанням і триразовим харчуванням.
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