Робота для українців у Британії —вакансія офіціанта, умови та зарплата

Офіціант наливає вино у келих. Фото ілюстративне: aymouthcastleclub.com

Українців запрошують на роботу за кордон — у Велику Британію. Одна з популярних вакансій — офіціант. Зокрема, офіціант потрібен у заміський замок-готель. Зарплата — майже 90 тисяч гривень на місяць.

Про вакансію повідомляє в Instagram рекрутер Ольга Сергійчук.

Читайте також:

Потрібна розмовна англійська

Місце роботи — в Уельсі. За словами рекрутера, у заміському замку в проводяться весілля, дні народження та інші урочисті події. Саме такі банкети буде обслуговувати офіціант.

Роботодавець вимагає, аби претендент на вакансію розмовляв англійською і мав досвід роботи офіціантом.

Скриншот з Instagram/olga_recruiter_uk

Зарплата офіціанта і житло

Проживання — на території замку, в окремому номері (без підселення). Але за житло будуть вираховувати кошти із зарплатні — 200 фунтів на місяців (приблизно 9 800 грн).

Офіціанту обіцяють платити 11,44 фунтів за годину (40 годин в тиждень), плюс чайові. Графік роботи — 5 днів на тиждень.

Раніше ми розповідали про роботу для українців в Іспанії. У Барселоні є вакансії на будівництві. Роботодавець обіцяє забезпечити працівників безкоштовним проживанням і трьохразовим харчуванням.

Нагадаємо, також українцям пропонують роботу в теплицях у Роттердамі (Нідерланди). Роботодавець обіцяє забезпечити працівників медичним страхуванням та безкоштовним транспортом. За годину можна заробити більше 11 євро.