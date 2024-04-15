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Високооплачувана робота у заміському замку Британії — які умови

15 квітня 2024 03:40
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Олена
Робота для українців у Британії —вакансія офіціанта, умови та зарплата
Офіціант наливає вино у келих. Фото ілюстративне: aymouthcastleclub.com
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Олена

Українців запрошують на роботу за кордон — у Велику Британію. Одна з популярних вакансій — офіціант. Зокрема, офіціант потрібен у заміський замок-готель. Зарплата — майже 90 тисяч гривень на місяць. 

Про вакансію повідомляє в Instagram рекрутер Ольга Сергійчук.

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Потрібна розмовна англійська 

Місце роботи — в Уельсі. За словами рекрутера, у заміському замку в проводяться весілля, дні народження та інші урочисті події. Саме такі банкети буде обслуговувати офіціант. 

Роботодавець вимагає, аби претендент на вакансію розмовляв англійською і мав досвід роботи офіціантом.

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Скриншот з Instagram/olga_recruiter_uk

Зарплата офіціанта і житло 

Проживання — на території замку, в окремому номері (без підселення). Але за житло будуть вираховувати кошти із зарплатні — 200 фунтів на місяців (приблизно 9 800 грн). 

Офіціанту обіцяють платити 11,44 фунтів за годину (40 годин в тиждень), плюс чайові. Графік роботи — 5 днів на тиждень. 

Раніше ми розповідали про роботу для українців в Іспанії. У Барселоні є вакансії на будівництві. Роботодавець обіцяє забезпечити працівників безкоштовним проживанням і трьохразовим харчуванням.

Нагадаємо, також українцям пропонують роботу в теплицях у Роттердамі (Нідерланди). Роботодавець обіцяє забезпечити працівників медичним страхуванням та безкоштовним транспортом. За годину можна заробити більше 11 євро.

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