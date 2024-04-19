Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Экономика arrow Лидеры на рынке труда — какие профессии будут популярны после войны arrow

Лидеры на рынке труда — какие профессии будут популярны после войны

19 апреля 2024 08:47
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксения Симонова
Работа в Украине — какие профессии будут популярны после войны на рынке труда
Рабочий на заводе. Фото: Freepik
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксения Симонова

В Украине на рынке труда из-за полномасштабной войны и потребности в специфических специалистах ожидаются существенные изменения. Эксперты назвали профессии, которые будут популярны после войны.

Об этом рассказали в Киевской школе экономики, пишет radiotrek.rv.ua.

Читайте также:

Каких специалистов будут искать компании после войны

На рынке труда в будущем, с одной стороны, может увеличиться спрос на работу в отраслях обороны, медицины и других сферах, связанных с военными потребностями.

С другой стороны, в связи с экономическими трудностями и снижением инвестиций может уменьшиться количество вакансий и рост безработицы в некоторых сферах, таких как туризм, розничная торговля, отраслях, которые сейчас больше всего страдают от сокращения потребительского спроса. После войны ситуация тоже может еще серьезнее измениться, рассказывают в киевской школе экономики.

Ожидается, что популярными будут специальности, связанные с разминированием, а также со строительной сферой.

"Мы будем отстраиваться. Будут все профессии, все связанные с армией, конечно. Угроза никуда не исчезнет и армия у нас будет становиться все более высокотехнологичной", — пояснили эксперты.

Тем, кто хочет иметь популярную и нужную профессию, нужно уже сейчас учить:

  • технологическую грамотность;
  • навыки общения, развивать эмпатию и эмоциональный интеллект.

Там отмечают, что украинцы, стремящиеся иметь работу в будущем, сейчас должны учиться готовиться к переменам и уметь быстро приспосабливаться к новым реалиям.

Кого сейчас чаще всего ищут на рынке труда

Сейчас на кадровых порталах больше всего предлагают работу:

  • продавцам-консультантам;
  • водителям;
  • поварам;
  • менеджерам по продажам и бухгалтерам.

Самая низкая конкуренция — в медицинской сфере. Хотя есть специалисты, которые могут работать, но их достаточно мало.

Граждане готовы менять специальность, чтобы работать, ведь во время войны рынок меняется. Ознакомиться с вариантами можно на интернет-платформах и ресурсах:

  • Work.ua;
  • Rabota.ua;
  • HH.ua.

Что еще стоит знать

Напомним, украинкам предлагают работу в гостинице в Вероне. Работодатель обещает обеспечить работниц бесплатным жильем и талонами на питание.

Также ищут мужчин для работы на строительстве в Испании. Работникам будут платить до девяти евро за каждый час работы. Кроме того, их обеспечат бесплатным проживанием и трехразовым питанием.

работа
сотрудники
рынок труда
вакансии
работодатели

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

07:19 Экс-командир "Азова" прокомментировал бронирование от мобилизации для работников цирка

16 апреля 2024

11:25 Вирастюк прокомментировал мобилизацию своего сына — что сказал

12 апреля 2024

06:44 Кто получит право на отсрочку по новому закону о мобилизации — полный перечень

9 апреля 2024
Новость с видео

22:53 У украинцев требуют документы на улице — какие есть шесть законных оснований

15 апреля 2024
Новость с фото

19:24 Ни в коем случае не сажайте эти растения — 5 самых худших "соседей" лука

16 апреля 2024

10:18 Закон о мобилизации — что нужно знать, чтобы не признали уклонистом

12 апреля 2024

07:19 Экс-командир полка Азов Жорин отреагировал на новый закон о мобилизации

16 апреля 2024

05:15Какой документ подтвердит, что вы забронированы — объяснение юриста

11 апреля 2024
обновлено:

06:02Обстрел Львовской области — раздаются мощные взрывы

12 апреля 2024

20:40 Лишь невнимательные водители нарушат правила на этом перекрестке — в чем хитрость