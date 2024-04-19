Работа в Украине — какие профессии будут популярны после войны на рынке труда

Рабочий на заводе. Фото: Freepik

В Украине на рынке труда из-за полномасштабной войны и потребности в специфических специалистах ожидаются существенные изменения. Эксперты назвали профессии, которые будут популярны после войны.

Об этом рассказали в Киевской школе экономики, пишет radiotrek.rv.ua.

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На рынке труда в будущем, с одной стороны, может увеличиться спрос на работу в отраслях обороны, медицины и других сферах, связанных с военными потребностями.

С другой стороны, в связи с экономическими трудностями и снижением инвестиций может уменьшиться количество вакансий и рост безработицы в некоторых сферах, таких как туризм, розничная торговля, отраслях, которые сейчас больше всего страдают от сокращения потребительского спроса. После войны ситуация тоже может еще серьезнее измениться, рассказывают в киевской школе экономики.

Ожидается, что популярными будут специальности, связанные с разминированием, а также со строительной сферой.

"Мы будем отстраиваться. Будут все профессии, все связанные с армией, конечно. Угроза никуда не исчезнет и армия у нас будет становиться все более высокотехнологичной", — пояснили эксперты.

Тем, кто хочет иметь популярную и нужную профессию, нужно уже сейчас учить:

технологическую грамотность;

навыки общения, развивать эмпатию и эмоциональный интеллект.

Там отмечают, что украинцы, стремящиеся иметь работу в будущем, сейчас должны учиться готовиться к переменам и уметь быстро приспосабливаться к новым реалиям.

Кого сейчас чаще всего ищут на рынке труда

Сейчас на кадровых порталах больше всего предлагают работу:

продавцам-консультантам;

водителям;

поварам;

менеджерам по продажам и бухгалтерам.

Самая низкая конкуренция — в медицинской сфере. Хотя есть специалисты, которые могут работать, но их достаточно мало.

Граждане готовы менять специальность, чтобы работать, ведь во время войны рынок меняется. Ознакомиться с вариантами можно на интернет-платформах и ресурсах:

Work.ua;

Rabota.ua;

HH.ua.

Что еще стоит знать

Напомним, украинкам предлагают работу в гостинице в Вероне. Работодатель обещает обеспечить работниц бесплатным жильем и талонами на питание.

Также ищут мужчин для работы на строительстве в Испании. Работникам будут платить до девяти евро за каждый час работы. Кроме того, их обеспечат бесплатным проживанием и трехразовым питанием.