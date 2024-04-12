Налоги на имущество — за что должны заплатить украинцы в 2024 году

Имущественные налоги в Украине — за что и сколько нужно платить в 2024 году
В Государственной налоговой службе (ГНС) рассказали, какие имущественные налоги должны заплатить украинцы в 2024 году. Если этого не сделать, то будет ждать наказание в виде штрафа.
Об этом говорится в сообщении одного из управлений ГНС.
Какие имущественные налоги нужно заплатить в 2024 году
Налоговики отмечают, что налоги нужно заплатить в течение 60 дней со дня вручения налогового уведомления-решения. В этом году необходима уплата налогов гражданами, имеющими в собственности:
- дом, квартиру;
- земельный участок;
- автомобиль.
Налог на недвижимость
Налог на недвижимость взимается с тех, у кого площадь жилых объектов превышает:
- для квартир — 60 кв. метров;
- для жилых домов— 120 кв. метров;
- для разных типов жилой недвижимости, в том числе их долей, — 180 кв. метров.
Ставку налога на недвижимость устанавливают органы местного самоуправления в зависимости от двух аспектов:
- от типа объектов недвижимости;
- местонахождение объекта.
Рассчитывают размер уплаты в процентах к размеру минимальной заработной платы, установленной на 1 января отчетного года, но не выше 1,5% за 1 кв. метр.
Хотя в 2024 году повысилась минимальная заработная плата, однако этот налог будет начислен за отчетный 2023 год. Поэтому ставку налога рассчитывают, исходя из размера минималки, установленной на 1 января 2023 года. Тогда она составляла 6,7 тыс. гривен. В то же время размер максимальной ставки за 1 м. кв. не может превышать 100,5 грн (6,7 тыс. грн*1,5%).
Налог за земельный участок
Налог за земельный участок рассчитывают по ставкам, устанавливаемым органами местного самоуправления в соответствии с нормативно-денежной оценкой (НГО) земельных участков с учетом коэффициентов индексации, целевого назначения.
При этом ставка налога за земельные участки не может быть меньше:
- для земельных участков, НДО которых проведена — не более 3% от НДО;
- для земель общего пользования — не более 1% от НДО;
- для с/х угодий — не менее 0,3% и не более 1% от НДО.
За земельные участки, нормативно-денежная оценка которых не проведена — в размере не более 5% от НДО. Для с/х угодий не менее 0,3 и не более 5% от НДО области.
Налог на автомобиль
Также нужно заплатить налог за автомобиль. Транспорт должен одновременно отвечать следующим критериям:
- с года выпуска прошло не более 5 лет (включительно);
- среднерыночная стоимость автомобиля составляет более 375 размеров минимальной зарплаты, определенной по состоянию на 1 января отчетного года. В 2024 году — 2,6625 млн грн;
- входит в перечень, обнародованный Минэкономики. Налог уплачивается в размере 25 тысяч гривен.
Что еще стоит знать
Напомним, в Украине часть физлиц-предпринимателей (ФЛП) освободили от необходимости уплаты единого налога. Это касается предпринимателей, мобилизованных в период действия военного положения, относящихся к первой и второй группам, и у которых нет подчиненных.
Также мы писали, что в Украине владельцы некоторой недвижимости должны ежегодно платить налоги. Если этого не сделать, то ждет суд.
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