Налоги на имущество — за что должны заплатить украинцы в 2024 году

Подсчеты на калькуляторе. Фото: Freepik

В Государственной налоговой службе (ГНС) рассказали, какие имущественные налоги должны заплатить украинцы в 2024 году. Если этого не сделать, то будет ждать наказание в виде штрафа.

Об этом говорится в сообщении одного из управлений ГНС.

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Какие имущественные налоги нужно заплатить в 2024 году

Налоговики отмечают, что налоги нужно заплатить в течение 60 дней со дня вручения налогового уведомления-решения. В этом году необходима уплата налогов гражданами, имеющими в собственности:

дом, квартиру;

земельный участок;

автомобиль.

Налог на недвижимость

Налог на недвижимость взимается с тех, у кого площадь жилых объектов превышает:

для квартир — 60 кв. метров;

для жилых домов— 120 кв. метров;

для разных типов жилой недвижимости, в том числе их долей, — 180 кв. метров.

Ставку налога на недвижимость устанавливают органы местного самоуправления в зависимости от двух аспектов:

от типа объектов недвижимости;

местонахождение объекта.

Рассчитывают размер уплаты в процентах к размеру минимальной заработной платы, установленной на 1 января отчетного года, но не выше 1,5% за 1 кв. метр.

Хотя в 2024 году повысилась минимальная заработная плата, однако этот налог будет начислен за отчетный 2023 год. Поэтому ставку налога рассчитывают, исходя из размера минималки, установленной на 1 января 2023 года. Тогда она составляла 6,7 тыс. гривен. В то же время размер максимальной ставки за 1 м. кв. не может превышать 100,5 грн (6,7 тыс. грн*1,5%).

Налог за земельный участок

Налог за земельный участок рассчитывают по ставкам, устанавливаемым органами местного самоуправления в соответствии с нормативно-денежной оценкой (НГО) земельных участков с учетом коэффициентов индексации, целевого назначения.

При этом ставка налога за земельные участки не может быть меньше:

для земельных участков, НДО которых проведена — не более 3% от НДО;

для земель общего пользования — не более 1% от НДО;

для с/х угодий — не менее 0,3% и не более 1% от НДО.

За земельные участки, нормативно-денежная оценка которых не проведена — в размере не более 5% от НДО. Для с/х угодий не менее 0,3 и не более 5% от НДО области.

Налог на автомобиль

Также нужно заплатить налог за автомобиль. Транспорт должен одновременно отвечать следующим критериям:

с года выпуска прошло не более 5 лет (включительно);

среднерыночная стоимость автомобиля составляет более 375 размеров минимальной зарплаты, определенной по состоянию на 1 января отчетного года. В 2024 году — 2,6625 млн грн;

входит в перечень, обнародованный Минэкономики. Налог уплачивается в размере 25 тысяч гривен.

Источник: ДПС

Что еще стоит знать

Напомним, в Украине часть физлиц-предпринимателей (ФЛП) освободили от необходимости уплаты единого налога. Это касается предпринимателей, мобилизованных в период действия военного положения, относящихся к первой и второй группам, и у которых нет подчиненных.

Также мы писали, что в Украине владельцы некоторой недвижимости должны ежегодно платить налоги. Если этого не сделать, то ждет суд.