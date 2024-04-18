Тарифы на воду — где в Украине повысили цены на 40%

Коммунальные платежки. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В Украине правительство почти год назад запретило Нацкомиссии по госрегулированию в сферах энергетики и компуслуг (НКРЭКУ) повышать тарифы на водоснабжение и водоотвод. В то же время, решение не распространяется на водоканалы в маленьких городах, в связи с этим в некоторых из них цены выросли довольно существенно — до 40%.

О том, где именно повысили тарифы, сообщает издание "Суспільне".

Читайте также:

Где подскочили цены на воду в апреле

Как отмечает издание, несмотря на попытки сдержать подорожание, избежать роста тарифов не удалось в ряде небольших городов. В частности, в Прилуках Черниговской области подорожала услуга централизованного водоснабжения и водоотведения для потребителей коммунального предприятия "Прилукитепловодоснабжения". Там власти решили повысить цену на 14,46 гривны (на 37%). Новые тарифы были утверждены на заседании исполкома 16 апреля.

Как пояснил директор КП "Прилукитепловодоснабжения" Андрей Гавриш, тариф для населения не менялся с 23 июня 2021 года, несмотря на сумасшедшие убытки.

"Тарифы для коммунальных предприятий устанавливаются один раз в год. В 2022 году мы их не устанавливали, хотя предприятие по этим двум услугам вышло в убыток 5 миллионов 208 тысяч, но за счет другой деятельности мы его перекрыли. В 2023 году, учитывая, что были рекомендации и НКРЭ, и введение в Украине военного положения, это было не актуально", — сообщил чиновник.

Он отметил, что в текущем году цена на электроэнергию выросла на 149%, тогда как это — 50% составляющей тарифа, вырос налог на спецводопользование на 46%, а налог на пользование недрами подскочил на 34%.

В прошлом году по услугам водоснабжения и водоотвода ущерб достиг 9,5 миллиона. Его сложно перекрыть другой деятельностью, поэтому решили скорректировать тариф.

По результатам корректировки тариф на услуги водоснабжения вырастет с 13,55 гривны до 19,88 гривны или на 46%, водоотвод — с 24,67 гривны до 32,80 гривны (на 32%) и в целом составит 52,68 гривны вместо 38,22 гривны.

Также чиновник отметил, что в других городах, в частности в Нежине, действует тариф 63,84 гривны за 1 метр кубический водоснабжения и водоотвода, в Чернигове — 44,74 гривны.

"На сегодняшний день задолженность предприятия составляет более 5 миллионов гривен из-за чего в марте были отключены от электроснабжения три объекта: водная скважина, мастерская и админздание", — добавил он.

Тарифы на воду в больших городах

В этом году Нацкомиссия по госрегулированию в сфере энергетики и компуслуг одобрила проекты постановлений о повышении тарифов на услуги нескольких водоканалов в больших городах в две волны, однако окончательного решения нет.

Как говорится в обосновании проектов постановлений, тарифы сформировали с учетом согласованных с органами местной власти годовых планов лицензированной деятельности по водоснабжению и водоотводу, а также норм удельных расходов энергоресурсов и индивидуальных технологических нормативов использования питьевой воды.

В прошлом году регулятор также планировал в среднем повысить уровень тарифов на 32%, однако правительство запретило принимать соответствующее решение.

Что еще стоит знать

Напомним, поставщики природного газа обнародовали тарифы, по которым украинцы заплатят за потребленный ресурс в мае за апрель 2024 года. После чего завершится действие годовых тарифов и цены могут быть пересмотрены.

Также мы писали, что Национальная комиссия по госрегулированию в сфере энергетики и коммунальных услуг может повысить тарифы на водоснабжение. Цена одного кубометра воды будет зависеть от региона и может составить 60%.