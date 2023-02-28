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Майже весь дохід банківської системи розділили 10 банків, — Оpendatabot

28 лютого 2023 11:10
lis.jpg - Ксенія Лисновська
Дохід банківської системи розділили 10 банків — хто в лідерах
Лідирує за прибутком ПриватБанк
lis.jpg - Ксенія Лисновська

В Україні минулого року попри війну деяким банкам вдалося покращити показники порівняно з 2021 роком та навіть увійти до топ-10 найприбутковіших фінустанов. Лідирує, як і раніше, ПриватБанк.

Про це повідомляє Оpendatabot.

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Як змінилися прибутки банків

За цими даними, загальний дохід фінустанов 2022 року становив 24,7 млрд гривень. Це утричі менше у порівнянні з 2021-м, коли банки заробили 77,5 млрд гривень.

Близько двох третин банків (46-ть із 67-ми) завершили рік з позитивним балансом. Понад половину від доходу усіх банків припадає на державну фінустанову "ПриватБанк" — 66%, 30,2 млрд гривень. Проте порівняно з 2021-м прибуток скоротився на 14%.

При цьому десять фінустанов заробили 95% від усього доходу банків з позитивним балансом. У першій десятці із топу 2021 року залишилися тільки чотири фінустанови. Лідирує, як і раніше, ПриватБанк.

Близько третини (21 банк) отримали збитки у розмірі 20,8 млрд  гривень.

Лідер серед фінустанов з іноземним капіталом із доходом 3,5 млрд грн — Укрсиббанк, який за минулий рік покращив результати більш ніж удвічі. Разом з Райффайзен (1,55 млрд гривень) та Сітібанком (2,8 млрд  гривень) вони заробили 84% усього прибутку банків з іноземним капіталом.

74% фінустанов з приватним капіталом отримали 5,2 млрд гривень прибутку. 1,73 млрд гривень отримала збиткiв решта. Найбільше отримав доходу Універсал банк — 2,4 млрд гривень.

Нагадаємо, Національний банк України (НБУ) може відмовитися від політики фіксованого курсоутворення. Допускають, що це може статися до завершення "періоду високих ризиків безпеки". Регулятор зараз працює над дорожньою карткою для того, щоб послабити валютні обмеження.

Також ми писали, що раніше голова НБУ заявив, що в Україні спостерігається значний профіцит ліквідності у зв'язку з фінансуванням оборонного бюджету. Йдеться про надлишок грошей у банківській системі, що створює загрозу для валютного курсу.

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