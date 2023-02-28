Доход банковской системы разделили 10 банков - кто в лидерах

Лидирует по прибыли ПриватБанк

В Украине в прошлом году, несмотря на войну, некоторым банкам удалось улучшить показатели по сравнению с 2021 годом и даже войти в топ-10 самых прибыльных финучреждений. Лидирует по-прежнему ПриватБанк.

Об этом сообщает Оpendatabot.

Как изменились доходы банков

По этим данным, общий доход финучреждений в 2022 году составил 24,7 млрд гривен. Это втрое меньше по сравнению с 2021 годом, когда банки заработали 77,5 млрд гривен.

Около двух третей банков (46 из 67) завершили год с положительным балансом. Более половины от дохода всех банков приходится на государственное финучреждение "ПриватБанк" — 66%, 30,2 млрд гривен. Однако по сравнению с 2021-м прибыль сократилась на 14%.

При этом десять банков заработали 95% от всего дохода банков с положительным балансом. В первой десятке из топа 2021 года осталось только четыре финучреждения. Лидирует по-прежнему ПриватБанк.

Около трети (21 банк) получили убытки в размере 20,8 млрд гривен.

Лидер среди финучреждений с иностранным капиталом с доходом 3,5 млрд грн — Укрсиббанк, который за прошлый год улучшил результаты более чем вдвое. Вместе с Райффайзен (1,55 млрд гривен) и Ситибанком (2,8 млрд гривен) они заработали 84% всей прибыли банков с иностранным капиталом.

74% финучреждений с частным капиталом получили 5,2 млрд гривен прибыли. 1,73 млрд гривен получили убытки остальные. Больше всего получил доход Универсал банк — 2,4 млрд гривен.

Напомним, Национальный банк Украины (НБУ) может отказаться от политики фиксированного курсообразования. Предполагается, что это может произойти до завершения "периода высоких рисков безопасности". Регулятор сейчас работает над дорожной картой для того, чтобы ослабить валютные ограничения.

Также мы писали, что ранее глава НБУ заявил, что в Украине наблюдается значительный профицит ликвидности в связи с финансированием оборонного бюджета. Речь идет об избытке денег в банковской системе, что создает угрозу валютному курсу.