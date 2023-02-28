Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков
Разделы
Киев Одесса Харьков
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Главная arrow Экономика arrow Почти весь доход банковской системы разделили 10 банков, — Оpendatabot arrow

Почти весь доход банковской системы разделили 10 банков, — Оpendatabot

28 февраля 2023 11:10
lis.jpg - Ксения Лисновская
Доход банковской системы разделили 10 банков - кто в лидерах
Лидирует по прибыли ПриватБанк
lis.jpg - Ксения Лисновская

В Украине в прошлом году, несмотря на войну, некоторым банкам удалось улучшить показатели по сравнению с 2021 годом и даже войти в топ-10 самых прибыльных финучреждений. Лидирует по-прежнему ПриватБанк.

Об этом сообщает Оpendatabot.

Читайте также:

Как изменились доходы банков

По этим данным, общий доход финучреждений в 2022 году составил 24,7 млрд гривен. Это втрое меньше по сравнению с 2021 годом, когда банки заработали 77,5 млрд гривен.

Около двух третей банков (46 из 67) завершили год с положительным балансом. Более половины от дохода всех банков приходится на государственное финучреждение "ПриватБанк" — 66%, 30,2 млрд гривен. Однако по сравнению с 2021-м прибыль сократилась на 14%.

При этом десять банков заработали 95% от всего дохода банков с положительным балансом. В первой десятке из топа 2021 года осталось только четыре финучреждения. Лидирует по-прежнему ПриватБанк.

Около трети (21 банк) получили убытки в размере 20,8 млрд гривен.

Лидер среди финучреждений с иностранным капиталом с доходом 3,5 млрд грн — Укрсиббанк, который за прошлый год улучшил результаты более чем вдвое. Вместе с Райффайзен (1,55 млрд гривен) и Ситибанком (2,8 млрд гривен) они заработали 84% всей прибыли банков с иностранным капиталом.

74% финучреждений с частным капиталом получили 5,2 млрд гривен прибыли. 1,73 млрд гривен получили убытки остальные. Больше всего получил доход Универсал банк — 2,4 млрд гривен.

Напомним, Национальный банк Украины (НБУ) может отказаться от политики фиксированного курсообразования. Предполагается, что это может произойти до завершения "периода высоких рисков безопасности". Регулятор сейчас работает над дорожной картой для того, чтобы ослабить валютные ограничения.

Также мы писали, что ранее глава НБУ заявил, что в Украине наблюдается значительный профицит ликвидности в связи с финансированием оборонного бюджета. Речь идет об избытке денег в банковской системе, что создает угрозу валютному курсу.

Banner

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Оновлено

05:10 Врачи назвали утренний симптом рака: его многие игнорируют

Эксклюзив

13:30 Безопасное укрытие: почему в квартире спокойнее, чем в старом подвале или погребе

Новина з фото

04:10 Чем закончилась первая в мире пересадка головы

Оновлено

05:40 Три симптома на коже указывают на проблемы с печенью

Новина з фото

05:52 Самая худая женщина на планете: как она выглядела и сколько весила

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Оновлено

02:50 Два признака на лице, указывающие на опасное для жизни состояние

Оновлено

09:40 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

Новина з фото

17:59 Минус десять килограммов: Елена Зеленская поделилась секретом своего похудения

Оновлено

14:23 В правительстве сказали, будут ли задержки в выплате пенсий и соцпомощи

Новина з фото

06:30 Их просто не узнать: актрисы сериала "Папины дочки" выросли и кардинально изменились. Как выглядят спустя 15 лет

Эксклюзив

11:42 Стало известно, какое количество людей ежедневно покидают Херсонщину

Новина з фото

11:40 В российской Адыгее упал неизвестный летательный аппарат: подробности

Новина з фото

11:37 Брежнева и Меладзе продают роскошный особняк под москвой: сумма сделки

11:30 В Одессе сегодня не будут выдавать ID-карты: в чем причина

11:28 ПриватБанк борется за возврат 4,3 млрд грн долга эксвладельцами: детали дела

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Эксклюзив

11:26 Антирекорд в Херсонской области: за сутки враг нанес 119 обстрелов

Эксклюзив

11:25 Эксперт увидел изменения в действиях российских сил ПВО

Новина з фото

11:21 Украина подала заявку в Совет управляющих МАГАТЭ

11:14 Никакой надежды: что врачи посоветовали семье госпитализированной звезды фильма "Перл-Харбор"

11:13 В Санкт-Петербурге подняли в небо истребители из-за НЛО

Новина з відео

11:10 ВСУ и ГУР помешали россиянам нанести очередной ракетный удар — Ким

Новина з відео

10:41 Свет должен быть: какая ситуация в электросистеме Одесчины

Новина з відео

10:05 Под Марьинкой один украинский десантник уничтожил пять танков и три БМП

Новина з відео

20:30 УПЛ возвращается: как дебютировал Ротань с "Александрией" против "Металлиста 1925"

Эксклюзив

20:04 В Киеве полностью восстановили известную многоэтажку, куда год назад попала ракета

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Новина з відео

19:35 "Жорик погиб": оккупанты жалуются на катастрофические потери в Донецкой области

Эксклюзив

18:25 "Я простилась с жизнью": год назад в высотку на Лобановского попала российская ракета

Новина з відео

17:57 Иво Бобул оказался в эпицентре сексистского скандала: "Женщины изменились, стали меркантильными"

Новина з відео

17:50 Полицейские Одесчины стали донорами крови для пострадавших жителей Херсона

Новина з відео

16:59 Группа "Антитіла" выступила в Лондоне вместе с музыкантами U2

Эксклюзив

06:00 Что дальше? Шаги по восстановлению Украины после войны

20:52 Удар в Мачулищах: блоха покусала гиганта

20:05 Год российской пропаганды: как путинские нарративы блокируются в Европе и распространяются в других странах

18:50 Наталья Приходько: Фонд Вадима Столара с начала войны оказал помощь уже на 271 млн гривен

Эксклюзив

18:25 "Я простилась с жизнью": год назад в высотку на Лобановского попала российская ракета

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Эксклюзив

17:29 "Последнее" китайское предупреждение: что стоит за мирными предложениями Поднебесной

08:00 Как коррупция подпитывает войну

Эксклюзив

06:00 Как экономика россии переживает санкции, и что будет дальше

Эксклюзив

18:00 "Будут участвовать во всех военных конфликтах": астролог спрогнозировала смену власти в россии и США

12:00 Глубокой обеспокоенности мало: Запад должен расширить рамки военной помощи

Актуальное по теме

None 28 Февраль 11:42

Стало известно, какое количество людей ежедневно покидают Херсонщину

None 28 Февраль 11:39

В российской Адыгее упал неизвестный летательный аппарат: подробности

None 28 Февраль 11:36

Брежнева и Меладзе продают роскошный особняк под москвой: сумма сделки

None 28 Февраль 11:30

В Одессе сегодня не будут выдавать ID-карты: в чем причина

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB