Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Економіка arrow Максимальний кешбек у квітні — ТОП-10 українських банків arrow

Максимальний кешбек у квітні — ТОП-10 українських банків

2 квітня 2024 22:55
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксенія Симонова
Кешбек до 20% від банків — список привабливих пропозицій у квітні
Банківська картка і смартфон. Фото: Unsplush
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксенія Симонова

У квітні 2024 року українцям доступні знижки від популярних банків. Кешбек на різні товари та послуги виплачують понад десять фінустанов.

Про це свідчить інформація на порталах банків.

Читайте також:

ТОП-10 українських банків з кешбеком до 20%

Серед популярних банків, де діють знижки на товари та послуги, наступні:

  • Юнекс Банк;
  • Банк Глобус;
  • Таскомбанк;
  • monobank;
  • ПУМБ;
  • А-банк;
  • Акордбанк;
  • izibank;
  • sportbank;
  • Сенс Банк.

Зокрема, у ПУМБ та Сенс Банку діють індивідуальні набори категорій кешбеку для клієнтів. Також Піреус Банк надає кешбек за витратами з платіжної дебетової картки WINcard у 2% від суми покупок. Укрсиббанк періодично надає кешбек для нових клієнтів за картками New Card.

Є цікаві пропозиції у Кристалбанку та Банку інвестицій та заощаджень (ВІС).

Харчові продукти 2,5%

У низці банків діє кешбек на покупки у продуктових супермаркетах, спеціалізованих пивних магазинах та виномаркетах.

 

кешбек банки
Джерело: finance.ua

Кав'ярні та ресторани до 2,5%

У фінустановах діє кешбек на розрахунки у кав'ярнях, ресторанах, фастфудах та службах доставки продуктів.

 

кешбек банки
Джерело: finance.ua

Транспорт до 20%

Діє кешбек також на покупки залізничних та автобусних квитків, оплату поїздок у метрополітені.

 

кешбек банки
Джерело: finance.ua

Медицина до 3%

Банки пропонують кешбек на покупки в аптеках, обслуговування в медичних закладах та точках продажу оптики.

 

кешбек банки
Джерело: finance.ua

Автозаправки та авто до 3%

Поширюється кешбек і на покупки автозапчастин, розрахунки на різних автосервісах та СТО, автомийки, а також оплату на автозаправках.

 

азс
Джерело: finance.ua

Таксі до 5%

Кешбек є і на служби таксі: Uber та Uklon.

 

кешбек банки
Джерело: finance.ua

Комунпослуги до 1,5%

Є в деяких банках кешбек на оплату комунальних послуг через мобільний банківський застосунок.

 

кешбек банки
Джерело: finance.ua

Що ще варто знати

Нагадаємо, українські банки в рамках фінансового моніторингу продовжують блокувати рахунки та розривати співпрацю з клієнтами. Відомо основні порушення, через які можна втратити доступ до власних грошей.

Ми також повідомляли, що НБУ пояснив деталі запровадження нових вимог до операцій з переказу коштів готівкою. Регулятор спростував інформацію про можливу заборону на перекази.

банки
банківські карти
банківські рахунки

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

13:28 Наталія Сумська розповіла про пророцтво, яке почула свого часу її мама

26 березня 2024

19:27 З 1 квітня українці повинні будуть прийти в ТЦК без повістки — кого торкнеться

23 березня 2024

19:49 Працівники ТЦК будуть зобов'язані здійснювати дві дії перед врученням повістки

30 березня 2024

01:47 Де можуть служити обмежено придатні з 1 квітня — повний перелік

27 березня 2024

02:45 Мобілізація в Україні — адвокат назвав одну популярну хворобу, яка звільняє від призову

22 березня 2024
Новина з фото

03:03 Чим слід обробити цибулю перед посадкою, щоб не було стрілок

27 березня 2024

06:44 Скільки військових в Україні досі не були на фронті — офіційні дані

30 березня 2024

17:27 Напад на працівників ТЦК на Хмельниччині — Жорін відреагував на інцидент

26 березня 2024

07:25 Лише люди з високим IQ знайдуть сплячого котика на сухому дереві за вісім секунд

24 березня 2024

02:31 Стало відомо, скільки учасників бойових дій працює у ТЦК