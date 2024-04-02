Кешбек до 20% від банків — список привабливих пропозицій у квітні

Максимальний кешбек у квітні — ТОП-10 українських банків
У квітні 2024 року українцям доступні знижки від популярних банків. Кешбек на різні товари та послуги виплачують понад десять фінустанов.
Про це свідчить інформація на порталах банків.
ТОП-10 українських банків з кешбеком до 20%
Серед популярних банків, де діють знижки на товари та послуги, наступні:
- Юнекс Банк;
- Банк Глобус;
- Таскомбанк;
- monobank;
- ПУМБ;
- А-банк;
- Акордбанк;
- izibank;
- sportbank;
- Сенс Банк.
Зокрема, у ПУМБ та Сенс Банку діють індивідуальні набори категорій кешбеку для клієнтів. Також Піреус Банк надає кешбек за витратами з платіжної дебетової картки WINcard у 2% від суми покупок. Укрсиббанк періодично надає кешбек для нових клієнтів за картками New Card.
Є цікаві пропозиції у Кристалбанку та Банку інвестицій та заощаджень (ВІС).
Харчові продукти 2,5%
У низці банків діє кешбек на покупки у продуктових супермаркетах, спеціалізованих пивних магазинах та виномаркетах.
Кав'ярні та ресторани до 2,5%
У фінустановах діє кешбек на розрахунки у кав'ярнях, ресторанах, фастфудах та службах доставки продуктів.
Транспорт до 20%
Діє кешбек також на покупки залізничних та автобусних квитків, оплату поїздок у метрополітені.
Медицина до 3%
Банки пропонують кешбек на покупки в аптеках, обслуговування в медичних закладах та точках продажу оптики.
Автозаправки та авто до 3%
Поширюється кешбек і на покупки автозапчастин, розрахунки на різних автосервісах та СТО, автомийки, а також оплату на автозаправках.
Таксі до 5%
Кешбек є і на служби таксі: Uber та Uklon.
Комунпослуги до 1,5%
Є в деяких банках кешбек на оплату комунальних послуг через мобільний банківський застосунок.
Що ще варто знати
Нагадаємо, українські банки в рамках фінансового моніторингу продовжують блокувати рахунки та розривати співпрацю з клієнтами. Відомо основні порушення, через які можна втратити доступ до власних грошей.
Ми також повідомляли, що НБУ пояснив деталі запровадження нових вимог до операцій з переказу коштів готівкою. Регулятор спростував інформацію про можливу заборону на перекази.
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