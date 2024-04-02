Кешбек до 20% від банків — список привабливих пропозицій у квітні

Банківська картка і смартфон. Фото: Unsplush

У квітні 2024 року українцям доступні знижки від популярних банків. Кешбек на різні товари та послуги виплачують понад десять фінустанов.

Про це свідчить інформація на порталах банків.

Читайте також:

ТОП-10 українських банків з кешбеком до 20%

Серед популярних банків, де діють знижки на товари та послуги, наступні:

Юнекс Банк;

Банк Глобус;

Таскомбанк;

monobank;

ПУМБ;

А-банк;

Акордбанк;

izibank;

sportbank;

Сенс Банк.

Зокрема, у ПУМБ та Сенс Банку діють індивідуальні набори категорій кешбеку для клієнтів. Також Піреус Банк надає кешбек за витратами з платіжної дебетової картки WINcard у 2% від суми покупок. Укрсиббанк періодично надає кешбек для нових клієнтів за картками New Card.

Є цікаві пропозиції у Кристалбанку та Банку інвестицій та заощаджень (ВІС).

Харчові продукти 2,5%

У низці банків діє кешбек на покупки у продуктових супермаркетах, спеціалізованих пивних магазинах та виномаркетах.

Джерело: finance.ua

Кав'ярні та ресторани до 2,5%

У фінустановах діє кешбек на розрахунки у кав'ярнях, ресторанах, фастфудах та службах доставки продуктів.

Джерело: finance.ua

Транспорт до 20%

Діє кешбек також на покупки залізничних та автобусних квитків, оплату поїздок у метрополітені.

Джерело: finance.ua

Медицина до 3%

Банки пропонують кешбек на покупки в аптеках, обслуговування в медичних закладах та точках продажу оптики.

Джерело: finance.ua

Автозаправки та авто до 3%

Поширюється кешбек і на покупки автозапчастин, розрахунки на різних автосервісах та СТО, автомийки, а також оплату на автозаправках.

Джерело: finance.ua

Таксі до 5%

Кешбек є і на служби таксі: Uber та Uklon.

Джерело: finance.ua

Комунпослуги до 1,5%

Є в деяких банках кешбек на оплату комунальних послуг через мобільний банківський застосунок.

Джерело: finance.ua

Що ще варто знати

Нагадаємо, українські банки в рамках фінансового моніторингу продовжують блокувати рахунки та розривати співпрацю з клієнтами. Відомо основні порушення, через які можна втратити доступ до власних грошей.

Ми також повідомляли, що НБУ пояснив деталі запровадження нових вимог до операцій з переказу коштів готівкою. Регулятор спростував інформацію про можливу заборону на перекази.