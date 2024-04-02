Кешбэк до 20% от банков — список привлекательных предложений в апреле

Максимальный кешбэк в апреле — ТОП-10 украинских банков
В апреле 2024 года украинцам доступны скидки от популярных банков. Кешбэк на разные товары и услуги выплачивают более десяти финучреждений.
Об этом свидетельствует информация на порталах банков.
ТОП-10 украинских банков с кешбэком до 20%
Среди популярных банков, где действуют скидки на товары и услуги:
- Юнекс Банк;
- Банк Глобус;
- Таскомбанк;
- monobank;
- ПУМБ;
- А-банк;
- Аккордбанк;
- izibank;
- sportbank;
- Смысл Банк.
В частности, в ПУМБ и Сенс Банке действуют индивидуальные наборы категорий кешбэка для клиентов. Также Пиреус Банк предоставляет кешбэк по расходам по платежной дебетовой карте WINcard в 2% от суммы покупок. Укрсиббанк периодически предоставляет кешбэк для новых клиентов по картам New Card.
Есть интересные предложения в Кристаллбанке и Банке инвестиций и сбережений (БИС).
Пищевые продукты 2,5%
В ряде банков действует кешбэк на покупки в продуктовых супермаркетах, специализированных пивных магазинах и виномаркетах.
Кофейни и рестораны до 2,5%
В финучреждениях действует кешбэк на расчеты в кафе, ресторанах, фастфудах и службах доставки продуктов.
Транспорт до 20%
Действует кешбэк также на покупки железнодорожных и автобусных билетов, оплату поездок в метрополитене.
Медицина до 3%
Банки предлагают кешбэк на покупки в аптеках, обслуживание в медицинских учреждениях и точках продаж оптики.
Автозаправки и авто до 3%
Распространяется кешбэк и на покупки автозапчастей, расчеты на разных автосервисах и СТО, автомойках, а также оплату на автозаправках.
Такси до 5%
Кешбэк есть и на такси: Uber и Uklon.
Коммунслуги до 1,5%
Есть в некоторых банках кешбэк на оплату коммунальных услуг через мобильное банковское приложение.
Что еще стоит знать
Напомним, украинские банки в рамках финансового мониторинга продолжают блокировать счета и разрывать сотрудничество с клиентами. Известны основные нарушения, из-за которых можно потерять доступ к собственным деньгам.
Мы также сообщали, что НБУ объяснил детали введения новых требований к операциям по обналичению средств. Регулятор опроверг информацию о возможном запрете на переводы.
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