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Максимальный кешбэк в апреле — ТОП-10 украинских банков

2 апреля 2024 22:55
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксения Симонова
Кешбэк до 20% от банков — список привлекательных предложений в апреле
Банковская карта и смартфон. Фото: Unsplush
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксения Симонова

В апреле 2024 года украинцам доступны скидки от популярных банков. Кешбэк на разные товары и услуги выплачивают более десяти финучреждений.

Об этом свидетельствует информация на порталах банков.

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Среди популярных банков, где действуют скидки на товары и услуги:

  • Юнекс Банк;
  • Банк Глобус;
  • Таскомбанк;
  • monobank;
  • ПУМБ;
  • А-банк;
  • Аккордбанк;
  • izibank;
  • sportbank;
  • Смысл Банк.

В частности, в ПУМБ и Сенс Банке действуют индивидуальные наборы категорий кешбэка для клиентов. Также Пиреус Банк предоставляет кешбэк по расходам по платежной дебетовой карте WINcard в 2% от суммы покупок. Укрсиббанк периодически предоставляет кешбэк для новых клиентов по картам New Card.

Есть интересные предложения в Кристаллбанке и Банке инвестиций и сбережений (БИС).

Пищевые продукты 2,5%

В ряде банков действует кешбэк на покупки в продуктовых супермаркетах, специализированных пивных магазинах и виномаркетах.

 

кэшбек банки
Источник: finance.ua

Кофейни и рестораны до 2,5%

В финучреждениях действует кешбэк на расчеты в кафе, ресторанах, фастфудах и службах доставки продуктов.

 

кэшбек банки
Источник: finance.ua

Транспорт до 20%

Действует кешбэк также на покупки железнодорожных и автобусных билетов, оплату поездок в метрополитене.

 

кэшбек банки
Источник: finance.ua

Медицина до 3%

Банки предлагают кешбэк на покупки в аптеках, обслуживание в медицинских учреждениях и точках продаж оптики.

 

кэшбек банки
Источник: finance.ua

Автозаправки и авто до 3%

Распространяется кешбэк и на покупки автозапчастей, расчеты на разных автосервисах и СТО, автомойках, а также оплату на автозаправках.

 

асс
Источник: finance.ua

Такси до 5%

Кешбэк есть и на такси: Uber и Uklon.

 

кэшбек банки
Источник: finance.ua

Коммунслуги до 1,5%

Есть в некоторых банках кешбэк на оплату коммунальных услуг через мобильное банковское приложение.

 

кэшбек банки
Источник: finance.ua

Что еще стоит знать

Напомним, украинские банки в рамках финансового мониторинга продолжают блокировать счета и разрывать сотрудничество с клиентами. Известны основные нарушения, из-за которых можно потерять доступ к собственным деньгам.

Мы также сообщали, что НБУ объяснил детали введения новых требований к операциям по обналичению средств. Регулятор опроверг информацию о возможном запрете на переводы.

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