Марченко закликав українців відмовитися від айфонів та дорогих авто

Міністр фінансів України Сергій Марченко. Фото: скриншот з відео

Українцям потрібно обмежити споживання імпортних товарів, відмовившись від дорогих телефонів та автомобілів. Якщо цього не зробити, то постраждає економіка країни.

Про це заявив міністр фінансів Сергій Марченко, передає LB.

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"Скажу як міністр фінансів, що військові рейки — це не тільки про військову індустрію, це і про розуміння суспільства, що в нас війна. На жаль, поки що ми живемо в досить специфічній реальності, коли у нас усе добре, є стабільність макроекономічна, курсова", — сказав міністр.

За його словами, необхідно у декілька разів обмежити суспільне споживання. Це обумовлене тим, що українці споживають в основному імпортні товари й послуги, що визначає наш економічний потенціал.

"Можуть бути інші податкові режими, інші видаткові режими. Ми до цього маємо готуватися і, думаючи про 2025 рік, маємо закладати відповідні сценарії", — зазначив Марченко.

Він навів приклад, якщо умовно Україна залучить 40 млрд дол. зовнішньої допомоги, то ці самі кошти повернуться в економіки тих країн через купівлю товарів.

"Працюють виробництва — виробляють нам зброю, амуніцію. Це одна частина питання. Інша частина питання — виробляють нам айфони, автомобілі, техніку, одяг", — пояснив він.

Голова Мінфіну наголосив, що якщо не змінити поведінку споживання, це призведе до сумних наслідків.

Нагадаємо, що через масштабну блокаду українсько-польського кордону експорт держави знизився на 40%. Відповідно державний бюджет України втратив на понад дев'ять мільярдів митних платежів.

Також ми писали, що українці наближаються до Нового року. Разом з цим дорожчають і ціни на продукти. Новорічне меню цього разу буде на 8,4% дорожче, ніж рік тому.