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Марченко закликав українців відмовитися від айфонів та дорогих авто

18 грудня 2023 18:51
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Марченко закликав українців відмовитися від айфонів та дорогих авто
Міністр фінансів України Сергій Марченко. Фото: скриншот з відео
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Українцям потрібно обмежити споживання імпортних товарів, відмовившись від дорогих телефонів та автомобілів. Якщо цього не зробити, то постраждає економіка країни.

Про це заявив міністр фінансів Сергій Марченко, передає LB.

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"Скажу як міністр фінансів, що військові рейки — це не тільки про військову індустрію, це і про розуміння суспільства, що в нас війна. На жаль, поки що ми живемо в досить специфічній реальності, коли у нас усе добре, є стабільність макроекономічна, курсова", — сказав міністр.

За його словами, необхідно у декілька разів обмежити суспільне споживання. Це обумовлене тим, що українці споживають в основному імпортні товари й послуги, що визначає наш економічний потенціал.

"Можуть бути інші податкові режими, інші видаткові режими. Ми до цього маємо готуватися і, думаючи про 2025 рік, маємо закладати відповідні сценарії", — зазначив Марченко.

Він навів приклад, якщо умовно Україна залучить 40 млрд дол. зовнішньої допомоги, то ці самі кошти повернуться в економіки тих країн через купівлю товарів.

"Працюють виробництва — виробляють нам зброю, амуніцію. Це одна частина питання. Інша частина питання — виробляють нам айфони, автомобілі, техніку, одяг", — пояснив він.

Голова Мінфіну наголосив, що якщо не змінити поведінку споживання, це призведе до сумних наслідків.

Нагадаємо, що через масштабну блокаду українсько-польського кордону експорт держави знизився на 40%. Відповідно державний бюджет України втратив на понад дев'ять мільярдів митних платежів.

Також ми писали, що українці наближаються до Нового року. Разом з цим дорожчають і ціни на продукти. Новорічне меню цього разу буде на 8,4% дорожче, ніж рік тому. 

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