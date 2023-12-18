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Марченко призвал украинцев отказаться от айфонов и дорогих авто

18 декабря 2023 18:51
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Марченко призвал украинцев отказаться от айфонов и дорогих авто
Министр финансов Украины Сергей Марченко. Фото: скриншот с видео
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Украинцам нужно ограничить потребление импортных товаров, отказавшись от дорогих телефонов и автомобилей. Если это не сделать, то пострадает экономика страны.

Об этом заявил министр финансов Сергей Марченко, передает LB.

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"Скажу как министр финансов, что военные рельсы — это не только о военной индустрии, это и о понимании общества, что у нас война. К сожалению, пока мы живем в достаточно специфической реальности, когда у нас все хорошо, стабильность макроэкономическая, курсовая", — сказал министр.

По его словам, необходимо несколько раз ограничить общественное потребление. Это обусловлено тем, что украинская потребляют в основном импортные товары и услуги, что определяет наш экономический потенциал.

"Могут быть другие налоговые режимы, другие расходные режимы. Мы к этому должны готовиться и, думая о 2025 году, должны закладывать соответствующие сценарии", — отметил Марченко.

Он привел пример, если условно Украина привлечет 40 млрд долл. внешней помощи, эти же средства вернутся в экономики тех стран через покупку товаров.

"Работают производства — производят нам оружие, амуницию. Это одна часть вопроса. Другая часть вопроса — производят нам айфоны, автомобили, технику, одежду", — объяснил он.

Глава Минфина подчеркнул, что если не изменить поведение потребления, это приведет к печальным последствиям.

Напомним, что из-за масштабной блокады украинско-польской границы экспорт государства снизился на 40%. Соответственно государственный бюджет Украины потерял более девяти миллиардов таможенных платежей.

Также мы писали, что украинцы приближаются к Новому году. Вместе с этим дорожают и цены на продукты. Новогоднее меню в этот раз будет на 8,4% дороже, чем годом ранее.

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