Матеріальна допомога на роботі — для кого з українців передбачена у 2024 році

Грошові купюри у руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

У 2024 році роботодавці мають надавати своїм підлеглим матеріальну допомогу. Таку одноразову виплату призначають тільки у певних випадках на прохання працівників.

Про це пише видання РБК-Україна.

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Правила надання допомоги від роботодавця

За правилами, роботодавці можуть призначити надання матеріальної допомоги для працівників з метою фінансової підтримки у випадку потрапляння у скрутне становище, необхідності лікування чи з інших вагомих причин. Зокрема, йдеться про такі:

складне становище у зв'язку з війною;

потреба у лікуванні;

інші важливі причини.

У разі нарахування таких виплат для працівника роботодавцю не потрібно сплачувати податки.

Відповідна грошова допомога є одноразовою і її виплачують за розпорядженням керівника компанії на власний розсуд.

Як оформити матеріальну допомогу

Для того, щоб заявнику отримати допомогу, необхідно написати заяву і зазначити причину для її виплати. Після чого треба звернутися до керівництва компанії.

Допомога, передбачена для лікування, існує таких типів:

допомога на лікування та медобслуговування — надають безпосередньо та особисто працівникам;

цільова допомога на лікування — перераховує медзаклад.

Розмір матеріальної допомоги у 2024 році

Керівники компаній мають право самостійно ухвалювати рішення про розмір матеріальної допомоги, проте, щоб така виплата не підлягала оподаткуванню, сума не повинна перевищувати 4,24 тис. гривень (раз на рік).

У разі, якщо сума допомоги буде більшою, то її оподаткують за ставкою 18% і військовим збором у розмірі 1,5%.

Допомогу надану більшості працівників прирівняють до зарплати й підлягатиме оподатковуванню. У решті випадків — матеріальну допомогу нараховують окремо.

Що ще варто знати

Нагадаємо, в Україні організація "СОС Дитячі Містечка" відкрила реєстрацію на нову грошову допомогу для дітей. За певних умов обіцяють виплати у сумі від 10,8 тис. до 14,5 тис. грн.

Також ми писали, що законодавство передбачає надання працівникам бюджетних установ допомоги на оздоровлення. Відомо, які діють правила щодо оздоровчих виплат у 2024 році.