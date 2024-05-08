Матеріальна допомога на роботі — для кого з українців передбачена у 2024 році

Матеріальна допомога — хто з працівників має право та як оформити
У 2024 році роботодавці мають надавати своїм підлеглим матеріальну допомогу. Таку одноразову виплату призначають тільки у певних випадках на прохання працівників.
Про це пише видання РБК-Україна.
Правила надання допомоги від роботодавця
За правилами, роботодавці можуть призначити надання матеріальної допомоги для працівників з метою фінансової підтримки у випадку потрапляння у скрутне становище, необхідності лікування чи з інших вагомих причин. Зокрема, йдеться про такі:
- складне становище у зв'язку з війною;
- потреба у лікуванні;
- інші важливі причини.
У разі нарахування таких виплат для працівника роботодавцю не потрібно сплачувати податки.
Відповідна грошова допомога є одноразовою і її виплачують за розпорядженням керівника компанії на власний розсуд.
Як оформити матеріальну допомогу
Для того, щоб заявнику отримати допомогу, необхідно написати заяву і зазначити причину для її виплати. Після чого треба звернутися до керівництва компанії.
Допомога, передбачена для лікування, існує таких типів:
- допомога на лікування та медобслуговування — надають безпосередньо та особисто працівникам;
- цільова допомога на лікування — перераховує медзаклад.
Розмір матеріальної допомоги у 2024 році
Керівники компаній мають право самостійно ухвалювати рішення про розмір матеріальної допомоги, проте, щоб така виплата не підлягала оподаткуванню, сума не повинна перевищувати 4,24 тис. гривень (раз на рік).
У разі, якщо сума допомоги буде більшою, то її оподаткують за ставкою 18% і військовим збором у розмірі 1,5%.
Допомогу надану більшості працівників прирівняють до зарплати й підлягатиме оподатковуванню. У решті випадків — матеріальну допомогу нараховують окремо.
Що ще варто знати
Нагадаємо, в Україні організація "СОС Дитячі Містечка" відкрила реєстрацію на нову грошову допомогу для дітей. За певних умов обіцяють виплати у сумі від 10,8 тис. до 14,5 тис. грн.
Також ми писали, що законодавство передбачає надання працівникам бюджетних установ допомоги на оздоровлення. Відомо, які діють правила щодо оздоровчих виплат у 2024 році.
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