Материальная помощь на работе — для кого из украинцев предусмотрена в 2024 году

Материальная помощь — кто из работников имеет право и как оформить
В 2024 году работодатели должны оказывать своим подчиненным материальную помощь. Такую единовременную выплату назначают только в определенных случаях по просьбе работников.
Об этом пишет издание РБК-Украина.
Правила оказания помощи от работодателя
По правилам, работодатели могут назначить оказание материальной помощи для работников с целью финансовой поддержки в случае попадания в затруднительное положение, необходимости лечения или других веских причин. В частности, речь идет о таких:
- трудности в связи с войной;
- потребность в лечении;
- другие важные причины.
В случае начисления таких выплат работнику работодателю не нужно платить налоги.
Соответствующая денежная помощь одноразовая и ее выплачивают по распоряжению руководителя компании и на собственное усмотрение.
Как оформить материальную помощь
Для того, чтобы заявителю получить помощь, необходимо написать заявление и указать причину его выплаты. После чего следует обратиться к руководству компании.
Помощь, предназначенная для лечения, существует следующих типов:
- помощь в лечении и медобслуживании — оказывают непосредственно и лично работникам;
- целевая помощь на лечение — перечисляет медучреждение.
Размер материальной помощи в 2024 году
Руководители компаний имеют право самостоятельно принимать решение о размере материальной помощи, однако чтобы такая выплата не подлежала налогообложению, сумма не должна превышать 4,24 тыс. гривен (раз в год).
В случае, если сумма пособия будет больше, то ее облагают по ставке 18% и военным сбором в размере 1,5%.
Помощь оказанную большинству работников приравнивают к зарплате и будет подлежать налогообложению. В остальных случаях материальную помощь начисляют отдельно.
Что еще стоит знать
Напомним, в Украине организация "СОС Дитячі містечка" открыла регистрацию на новую денежную помощь для детей. В определенных условиях обещают выплаты в сумме от 10,8 тыс. до 14,5 тыс. грн.
Также мы писали, что законодательство предусматривает предоставление работникам бюджетных учреждений пособия на оздоровление. Известно, какие действуют правила по оздоровительным выплатам в 2024 году.
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