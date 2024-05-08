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Материальная помощь — кто из работников имеет право и как оформить

8 мая 2024 09:12
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксения Симонова
Материальная помощь на работе — для кого из украинцев предусмотрена в 2024 году
Денежные купюры в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксения Симонова

В 2024 году работодатели должны оказывать своим подчиненным материальную помощь. Такую единовременную выплату назначают только в определенных случаях по просьбе работников.

Об этом пишет издание РБК-Украина.

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Правила оказания помощи от работодателя

По правилам, работодатели могут назначить оказание материальной помощи для работников с целью финансовой поддержки в случае попадания в затруднительное положение, необходимости лечения или других веских причин. В частности, речь идет о таких:

  • трудности в связи с войной;
  • потребность в лечении;
  • другие важные причины.

В случае начисления таких выплат работнику работодателю не нужно платить налоги.

Соответствующая денежная помощь одноразовая и ее выплачивают по распоряжению руководителя компании и на собственное усмотрение.

Как оформить материальную помощь

Для того, чтобы заявителю получить помощь, необходимо написать заявление и указать причину его выплаты. После чего следует обратиться к руководству компании.

Помощь, предназначенная для лечения, существует следующих типов:

  • помощь в лечении и медобслуживании — оказывают непосредственно и лично работникам;
  • целевая помощь на лечение — перечисляет медучреждение.

Размер материальной помощи в 2024 году

Руководители компаний имеют право самостоятельно принимать решение о размере материальной помощи, однако чтобы такая выплата не подлежала налогообложению, сумма не должна превышать 4,24 тыс. гривен (раз в год).

В случае, если сумма пособия будет больше, то ее облагают по ставке 18% и военным сбором в размере 1,5%.

Помощь оказанную большинству работников приравнивают к зарплате и будет подлежать налогообложению. В остальных случаях материальную помощь начисляют отдельно.

Что еще стоит знать

Напомним, в Украине организация "СОС Дитячі містечка" открыла регистрацию на новую денежную помощь для детей. В определенных условиях обещают выплаты в сумме от 10,8 тыс. до 14,5 тыс. грн.

Также мы писали, что законодательство предусматривает предоставление работникам бюджетных учреждений пособия на оздоровление. Известно, какие действуют правила по оздоровительным выплатам в 2024 году.

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