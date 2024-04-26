Соцвиплати з 1 липня зростуть — хто в списку на підвищення

Грошові купюри у руках. Фото: РБК-Україна

В Україні з 1 липня 2024 року народні обранці планують збільшити соціальну допомогу одній категорії українців. Для цього внесли до Верховної Ради відповідний законопроєкт.

Про це повідомляє видання Napensii.ua.

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Йдеться про реєстрацію парламенті законопроєкту №11194, що передбачає внесення змін до закону "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи".

Документ покликаний посилити соціальну допомогу українцям, які постраждали від аварії на Чорнобильській АЕС.

Законопроєкт передбачає низку покращень рівня соцзахисту цієї категорії. Відповідно до документа, очікується:

відновлення норми надання пільгового санаторно-курортного відпочинку,

ліквідування пільг, які прив'язані до доходів,

повернення грошової допомоги тим, хто обмежив споживання місцевих продуктів та веде особисте підсобне господарство,

збільшення доплати особам, які працюють на радіоактивно забруднених територіях,

збільшення розміру компенсації за шкоду, заподіяну здоров'ю тих, хто внаслідок аварії на ЧАЕС отримав інвалідність,

підвищення додаткової пенсії за шкоду здоров'ю,

збільшення щомісячної компенсації при втраті годувальника,

підвищення мінімальної пенсії для людей із інвалідністю.

Автори проєкту пояснюють, що у статті 22 Конституції України передбачено, що конституційні права і свободи гарантуються і не можуть бути скасовані, а під час прийняття нових законів або внесенні змін до чинних законів не допускається звуження змісту та обсягу чинних прав і свобод. Попри зазначене, приймалися закони, якими у порушення статті 22, скасовувалися норми закону "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи".

"Метою законопроєкту є відновлення норм соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, що дасть можливість зупинити порушення статті 22 Конституції України, а також встановити розміри соціальних виплат у співвідношенні до прожиткового мінімуму або мінімальної заробітної плати", — йдеться у пояснювальній записці.

Коли зростуть виплати чорнобильцям

У разі успішного проходження розгляду законопроєкту "Про статус та соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" його норми запрцюють вже з 1 липня 2024 року.

Джерело: ВРУ

Що ще варто знати

Нагадаємо, у Міністерстві соціальної політики виступили з пропозицією змінити порядок організації надання громадянам соціальних послуг. Планують запровадити цифрову трансформацію.

Також частина громадян отримає підвищені виплати з 1 травня 2024 року. Очікується, що більші суми виплатять для дітей загиблих добровольців.