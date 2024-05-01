Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Економіка arrow McDonaldʼs тісніше співпрацюватиме з АЗС — деталі arrow

McDonaldʼs тісніше співпрацюватиме з АЗС — деталі

1 травня 2024 15:24
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксенія Симонова
Макдональдс поглибить співпрацю з АЗС — що планують реалізувати
Ресторан "Макдональдс". Фото: Kyiv.comments.ua
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксенія Симонова

Мережа ресторанів швидкого харчування McDonald's має намір поглибити взаємодію з мережами автозаправних станцій. Компанія планує впроваджувати партнерські програми.

Про це розповів керівник із розвитку McDonald's в Україні Віталій Стефурак, пише видання "Інтерфакс-Україна".

Читайте також:

Партнерські проєкти McDonald's з АЗС

Він зауважив, що влітку минулого року компанія "Макдональдс Юкрейн Лтд", що розвиває в Україні McDonald's, відкрила перший ресторан біля траси під Житомиром. Йдеться про ресторан на трасі М-06 Київ-Чоп біля автозаправки WOG.

Стефурак наголосив, що це є прикладом партнерського проєкту. Його суть у тому, що в конкретній точці на трасі створюється комплекс послуг, що потрібен водіям та мандрівникам.

Цього року компанія має намір втілити ще кілька таких проєктів як в обласних центрах, так і в містах-мільйонниках чи сателітах. Вже зараз розглядає локації, де можна було б відкрити заклади McDonald's спільно з АЗС на головних трасах.

При цьому жоден із гравців або мереж автозаправок не матиме ексклюзивного права роботи з компанією.

"Ми орієнтуємося виключно на локацію і зважуємо, наскільки вона відповідає нашим вимогам. Звичайно, перш за все, ми працюємо з ключовими гравцями. Це компанія WOG, з якою ми вже співпрацюємо, KLO", — пояснив він.

Нині відбувається будівництво ресторану McDonald's біля заправної станції ОККО в Одесі, проте заклад буде розташований у самому місті, а не на дорозі.

Подібні проєкти не експериментальні, а лише частина опрацьованої стратегії, що передбачає, в яких локаціях буде доцільним будівництво нового McDonald's.

"Ми відкриті до співпраці з різними партнерами, адже для нас ключовою була і залишається локація", — розповів директор.

Плани з відкриття нових закладів McDonald's

Компанія McDonald's у майбутньому планує розширювати власний бізнес. Зокрема, планує відкрити ресторани у містах-супутниках Києва і Львова. Працюють над тим, щоб з'явилися ресторани в Боярці, Гатному, Чабанах.

Також працює над появою закладів у ключових містах Львівської області.

"Однак наразі тривають переговори щодо Львівської області,  і на сьогодні ще немає конкретних міст, які я міг би озвучити", — додав Стефурак.

Що ще варто знати

Нагадаємо, 1 травня спостерігається зниження цін на АЗС Україні на пальне. Знизилась вартість бензину, автогазу та дизельного пального. 

Раніше ми писали, що в Україні очікується подорожчання тютюнових виробів та пального через нові акцизи. Зокрема, бензин може підвищитися в ціні у другій половині 2024 року.

McDonald's
АЗС
ресторани
бізнес
підприємці

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

17:32 Екскомандир Азову запропонував альтернативний варіант чоловікам, які бояться мобілізації

28 квітня 2024

22:41Україна подала до Ради Європи заяву про частковий відступ від дотримання прав людини — деталі

19 квітня 2024

04:15 Виїзд жінок з України в 2024 році — кого можуть розвернути на кордоні

26 квітня 2024
Новина з відео

18:52 Скандал на кордоні з Польщею — митники не пропускають автівки для ЗСУ

20 квітня 2024

07:24 Рудий пустун упустив склянку з водою — знайдіть відмінності за 10 секунд

23 квітня 2024
Новина з відео

07:32 Коли українцям садити кукурудзу 2024 року — найкращі дати й цінні поради

28 квітня 2024

00:07 Представники ТЦК чергуватимуть на більшості блокпостів України, — Тарас Грень

22 квітня 2024

19:53 Оновлення даних для ТЦК за кордоном — чи є загроза екстрадиції та мобілізації

09:29 Циганков розпочне наступний сезон не в Жироні — влітку буде трансфер

21 квітня 2024

23:56 Оновити військово-облікові дані можна без візиту до ТЦК — як це зробити

Розклад ефірів

Всі ефіри