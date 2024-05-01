Макдональдс поглибить співпрацю з АЗС — що планують реалізувати

Ресторан "Макдональдс". Фото: Kyiv.comments.ua

Мережа ресторанів швидкого харчування McDonald's має намір поглибити взаємодію з мережами автозаправних станцій. Компанія планує впроваджувати партнерські програми.

Про це розповів керівник із розвитку McDonald's в Україні Віталій Стефурак, пише видання "Інтерфакс-Україна".

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Партнерські проєкти McDonald's з АЗС

Він зауважив, що влітку минулого року компанія "Макдональдс Юкрейн Лтд", що розвиває в Україні McDonald's, відкрила перший ресторан біля траси під Житомиром. Йдеться про ресторан на трасі М-06 Київ-Чоп біля автозаправки WOG.

Стефурак наголосив, що це є прикладом партнерського проєкту. Його суть у тому, що в конкретній точці на трасі створюється комплекс послуг, що потрібен водіям та мандрівникам.

Цього року компанія має намір втілити ще кілька таких проєктів як в обласних центрах, так і в містах-мільйонниках чи сателітах. Вже зараз розглядає локації, де можна було б відкрити заклади McDonald's спільно з АЗС на головних трасах.

При цьому жоден із гравців або мереж автозаправок не матиме ексклюзивного права роботи з компанією.

"Ми орієнтуємося виключно на локацію і зважуємо, наскільки вона відповідає нашим вимогам. Звичайно, перш за все, ми працюємо з ключовими гравцями. Це компанія WOG, з якою ми вже співпрацюємо, KLO", — пояснив він.

Нині відбувається будівництво ресторану McDonald's біля заправної станції ОККО в Одесі, проте заклад буде розташований у самому місті, а не на дорозі.

Подібні проєкти не експериментальні, а лише частина опрацьованої стратегії, що передбачає, в яких локаціях буде доцільним будівництво нового McDonald's.

"Ми відкриті до співпраці з різними партнерами, адже для нас ключовою була і залишається локація", — розповів директор.

Плани з відкриття нових закладів McDonald's

Компанія McDonald's у майбутньому планує розширювати власний бізнес. Зокрема, планує відкрити ресторани у містах-супутниках Києва і Львова. Працюють над тим, щоб з'явилися ресторани в Боярці, Гатному, Чабанах.

Також працює над появою закладів у ключових містах Львівської області.

"Однак наразі тривають переговори щодо Львівської області, і на сьогодні ще немає конкретних міст, які я міг би озвучити", — додав Стефурак.

Що ще варто знати

Нагадаємо, 1 травня спостерігається зниження цін на АЗС Україні на пальне. Знизилась вартість бензину, автогазу та дизельного пального.

Раніше ми писали, що в Україні очікується подорожчання тютюнових виробів та пального через нові акцизи. Зокрема, бензин може підвищитися в ціні у другій половині 2024 року.