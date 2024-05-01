Макдональдс поглибить співпрацю з АЗС — що планують реалізувати

McDonaldʼs тісніше співпрацюватиме з АЗС — деталі
Мережа ресторанів швидкого харчування McDonald's має намір поглибити взаємодію з мережами автозаправних станцій. Компанія планує впроваджувати партнерські програми.
Про це розповів керівник із розвитку McDonald's в Україні Віталій Стефурак, пише видання "Інтерфакс-Україна".
Партнерські проєкти McDonald's з АЗС
Він зауважив, що влітку минулого року компанія "Макдональдс Юкрейн Лтд", що розвиває в Україні McDonald's, відкрила перший ресторан біля траси під Житомиром. Йдеться про ресторан на трасі М-06 Київ-Чоп біля автозаправки WOG.
Стефурак наголосив, що це є прикладом партнерського проєкту. Його суть у тому, що в конкретній точці на трасі створюється комплекс послуг, що потрібен водіям та мандрівникам.
Цього року компанія має намір втілити ще кілька таких проєктів як в обласних центрах, так і в містах-мільйонниках чи сателітах. Вже зараз розглядає локації, де можна було б відкрити заклади McDonald's спільно з АЗС на головних трасах.
При цьому жоден із гравців або мереж автозаправок не матиме ексклюзивного права роботи з компанією.
"Ми орієнтуємося виключно на локацію і зважуємо, наскільки вона відповідає нашим вимогам. Звичайно, перш за все, ми працюємо з ключовими гравцями. Це компанія WOG, з якою ми вже співпрацюємо, KLO", — пояснив він.
Нині відбувається будівництво ресторану McDonald's біля заправної станції ОККО в Одесі, проте заклад буде розташований у самому місті, а не на дорозі.
Подібні проєкти не експериментальні, а лише частина опрацьованої стратегії, що передбачає, в яких локаціях буде доцільним будівництво нового McDonald's.
"Ми відкриті до співпраці з різними партнерами, адже для нас ключовою була і залишається локація", — розповів директор.
Плани з відкриття нових закладів McDonald's
Компанія McDonald's у майбутньому планує розширювати власний бізнес. Зокрема, планує відкрити ресторани у містах-супутниках Києва і Львова. Працюють над тим, щоб з'явилися ресторани в Боярці, Гатному, Чабанах.
Також працює над появою закладів у ключових містах Львівської області.
"Однак наразі тривають переговори щодо Львівської області, і на сьогодні ще немає конкретних міст, які я міг би озвучити", — додав Стефурак.
Що ще варто знати
Нагадаємо, 1 травня спостерігається зниження цін на АЗС Україні на пальне. Знизилась вартість бензину, автогазу та дизельного пального.
Раніше ми писали, що в Україні очікується подорожчання тютюнових виробів та пального через нові акцизи. Зокрема, бензин може підвищитися в ціні у другій половині 2024 року.
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