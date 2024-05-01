Макдональдс углубит сотрудничество с АЗС — что планируют реализовать

Ресторан "Макдональдс". Фото: Kyiv.comments.ua

Сеть ресторанов быстрого питания McDonald's намерена углубить взаимодействие с сетями автозаправочных станций. Компания планирует внедрять партнерские программы.

Об этом рассказал руководитель по развитию McDonald's в Украине Виталий Стефурак, пишет издание "Интерфакс-Украина".

Читайте также:

Партнерские проекты McDonald's с АЗС

Он отметил, что летом прошлого года компания Макдональдс Юкрейн Лтд, развивающая в Украине McDonald's, открыла первый ресторан возле трассы под Житомиром. Речь идет о ресторане на трассе М-06 Киев-Чоп возле автозаправки WOG.

Стефурак подчеркнул, что это пример партнерского проекта. Его суть в том, что в конкретной точке на трассе создается комплекс услуг, необходимых водителям и путешественникам.

В этом году компания намерена реализовать еще несколько таких проектов как в областных центрах, так и в городах-миллионниках или сателлитах. Уже сейчас рассматривает локации, где можно открыть заведения McDonald's совместно с АЗС на главных трассах.

При этом ни один из игроков или сетей автозаправок не будет иметь эксклюзивное право работы с компанией.

"Мы ориентируемся исключительно на локацию и взвешиваем, насколько она отвечает нашим требованиям. Конечно, прежде всего, мы работаем с ключевыми игроками. Это компания WOG, с которой мы уже сотрудничаем, KLO", — пояснил он.

Сейчас идет строительство ресторана McDonald's возле заправочной станции ОККО в Одессе, однако заведение будет расположено в самом городе, а не на дороге.

Подобные проекты не экспериментальны, а лишь часть проработанной стратегии, которая предполагает, в каких локациях будет целесообразно строительство нового McDonald's.

"Мы открыты к сотрудничеству с разными партнерами, ведь для нас ключевой была и остается локация", — рассказал директор.

Планы по открытию новых заведений McDonald's

Компания McDonald's в будущем планирует расширять свой бизнес. В частности, планирует открыть рестораны в городах спутниках Киева и Львова. Работают над тем, чтобы появились рестораны в Боярке, Гатном, Чабанах.

Также работает по появлению заведений в ключевых городах Львовской области.

"Однако сейчас продолжаются переговоры по Львовской области и на сегодняшний день еще нет конкретных городов, которые я мог бы озвучить", — добавил Стефурак.

Что еще стоит знать

Напомним, 1 мая наблюдается снижение цен на АЗС Украины на горючее. Снизилась стоимость бензина, автогаза и дизельного горючего.

Ранее мы писали, что в Украине ожидается подорожание табачных изделий и горючего из-за новых акцизов. В частности бензин может повыситься в цене во второй половине 2024 года.