Микрокредиты в Украине — граждане продолжают наращивать долги

Деньги номиналом в 500 гривен. Фото: УНИАН

Задолженность украинцев по микрокредитам с начала 2023 гола выросла на сотни миллионов гривен. Сумма взятых займов увеличилась почти на 40%.

Об этом свидетельствует информация Национального банка Украины (НБУ), сообщает сервис мониторинга регистрационных данных украинских компаний Оpendatabot.

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Какая ситуация на рынке микрокредитов

Как отмечается, в течение прошлого года украинцы возвращали долги по микрокредитам, сумма задолженности сократилась на 5 миллиардов гривен. Однако, в первом квартале этого года микрокредитование набирает обороты.

Так, в первом квартале долг граждан по микрокредитам увеличился на 663 миллиона гривен, до 8,7 миллиарда. За первые три месяца совокупный объем взятых таких кредитов вырос на 39%.

Источник: Оpendatabot

За это время украинцы заключили около 1,9 млрд новых договоров, что на 18% больше против показателя четвертого квартала 2022 года.

Однако число соглашений о микрокредитах в этом году все еще почти наполовину меньше, чем за аналогичный период до начала войны в 2021 году. Тогда заключили 3,52 млрд сделок.

В среднем регистрируют 627 млн новых небанковских займов ежемесячно. В среднем сумма сделки достигла довоенного показателя — 4,9 тыс. гривен.

Источник: Оpendatabot

В прошлом году украинцы заключили 5,3 млн кредитных договоров. В среднем за месяц брали почти полмиллиона микрозаймов. В 2021 году заключали 1,1 млн договоров в месяц.

Планы Нацбанка по микрокредитам

Национальный банк планирует снизить высокие ставки по микрокредитам, которые сейчас составляют с 1,5 тыс. процентов годовых. Соответствующие изменения хотят внести в закон "О потребительском кредитовании", установив предельные нормы кредитных ставок. Там объясняют, что такие нормы являются практикой регуляторов в странах ЕС, Великобритании и США.

Как поясняет регулятор, максимальный размер реальной дневной процентной ставки, то есть общих расходов по потребительскому кредиту, выраженных в процентах за день пользования кредитом от общего размера выданного кредита, не должен превышать сумму из расчета 0,8% в день. Сегодня это значение для микрокредитов составляет в среднем 2,5%.

Нацбанк предлагает снизить чрезмерную долговую нагрузку на одного потребителя. Для этого Верховная Рада должна предоставить НБУ право устанавливать минимальные требования к процессу проверки кредитоспособности заемщика.

Напомним, украинцы не спешат рассчитываться по банковским кредитам — практически каждый третий заем в стране вовремя не погашается. Банки вынуждены прибегать к радикальным мерам.

Также мы писали, что ставки по гривневым кредитам для предприятий в феврале выросли до 20,5% годовых по сравнению с январем, когда они составляли 19,5%. Ставки по валютным кредитам также выросли до 5,5%, в то время как в январе они были на уровне 5,9%.