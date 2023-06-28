Отопительный сезон 2023-2024 – миллионам украинцев грозит холодная зима

Работник НАК "Нафтогаз Украины". Фото: google.com

В Ассоциации городов Украины предупредили об угрожающей ситуации с подготовкой к предстоящему отопительному сезону. Без отопления зимой могут остаться миллионы украинцев.

Об этом сообщает auc.org.ua.

Читайте также:

Компенсации в разнице тарифов

Как отмечают в Ассоциации, речь идет о вопросах накопления долгов из-за необходимости компенсации тарифов. С просьбой скорейшего решения данной проблемы неоднократно обращались к правительству.

Сейчас уже 36 общин испытывают критические проблемы с подготовкой к отопительному сезону, населению которых грозит остаться в зимний период без тепла.

Там отмечают, что от решения правительства уже сейчас зависит, примет ли парламент изменения в закон о Государственном бюджете Украины на 2023 год в части компенсации разницы в тарифах предприятиям теплоснабжения, а также водоснабжения и водоотведения.

Ставит под угрозу предстоящее прохождение отопительного сезона 2023/2024, кроме отсутствия компенсации разницы в тарифах, также плохой уровень расчетов за жилищно-коммунальные услуги, убытки из-за российской агрессии и принудительное взыскание денег газопоставщиками со счетов предприятий теплоснабжения.

По данным Ассоциации, на компенсации тарифов и своевременную подготовку к зиме нужно не менее 36 млрд грн.

Необходимость повышения цен на коммуналку

Ранее в Ассоциации "Укрводоканалекология" сообщили, что коммунальные предприятия просят власти немедленно повысить тарифы на холодную воду. Причина этого — углубление на фоне войны убыточности водопроводной отрасли. Только в 2022 году убытки составили 4,5 млрд грн, в этом году — 3,5 млрд грн.

Единственный источник финансирования деятельности водоканалов — расчет за потребление услуги. В то время как тариф для водоканалов не пересматривался с декабря 2021 года.

В случае отсутствия достаточного количества средств у водоканалов на оплату электрической энергии нечем будет платить энергокомпаниям. В итоге возможен коллапс двух отраслей.

Больше о тарифах

Напомним, в Украине недавнее повышение тарифа на электрическую энергию для населения не способно сбалансировать рынок. Эксперты предостерегают, что цены могут вырасти еще больше, а субсидии будут получать всего несколько категорий граждан.

Также мы писали, что в Украине с 1 июля 2023 года гражданам придут обновленные коммунальные платежки. Тарифы на электроэнергию и газ утвердили еще весной, в то же время сейчас обсуждают рост цен на холодную воду.