Минэкономики предлагает украинцам работу — детали вакансий

Графика c экономическими показателями. Фото: Freepik

В Министерстве экономики объявили поиск специалистов для работы в ведомстве. Обещают интересный опыт и возможность влиять на процессы внутри страны.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства.

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Там отмечают, что сейчас государство нуждается в таких специалистах:

CDTO (Chief Digital Transformation Officer) в Министерстве экономики;

Product Manager платформы фидбеков государству от pulse.gov.ua.

"Вы сможете приобрести интересный опыт работы с менеджерами государства, предлагать и реализовывать собственные идеи в рамках проекта и влиять на процессы внутри страны", — говорится в сообщении.

В ведомстве объясняют, что человек на позиции CDTO (Chief Digital Transformation Officer) будет работать в Минэкономики, а Product Manager будет задействован в офисе аналитического центра BRDO.

Специалисты будут работать над проектом Министерства — платформа для фидбеков от бизнеса, которая сейчас в альфа-версии доступна по адресу pulse.gov.ua.

"В рамках этого проекта будет цифровизироваться фидбек от взаимодействия бизнеса и государства через специальную платформу", — отмечают в пресс-службе.

Источник: Минэкономики

При этом CDTO — заместитель министра, который будет выполнять возложенные на него обязанности и влиять на целые направления работы правительства. Он будет задействован в работе по реализации глобальных государственных проектов.

"В отличие от руководителей IT-проектов, CDTO не просто разрабатывает и запускает IT-системы, а формирует стратегию, проектирует реформы. То есть сможет цифровизировать одно из важнейших министерств нашего государства", — уточнили там.

В то же время, Product Manager — специалист с опытом запуска диджитал-продуктов: от интервью с пользователями до A/B-тестов. Первые цели команды:

запуск на протяжении трех месяцев полной версии платформы pulse.gov.ua;

получение 5000+ отзывов от предпринимателей за три месяца.

"Если вы заинтересовались или знаете людей от бизнеса, которые готовы стать реформаторами государства, читайте о вакансиях больше, или сразу пишите рекрутерке Netpeak Talent Евгении", — добавили в Минэкономики.

В то же время в ведомстве не уточнили уровень заработной платы по вышеуказанным вакансиям.

Что еще стоит знать

Напомним, в 2024 году работодатели должны провести индексацию заработной платы для своих работников. Размер повышения будет для каждого индивидуален.

Ранее мы сообщали, что в 2024 году у украинских чиновников выросла оплата труда. Это связано с тем, что все органы перешли на новую систему расчета заработной платы.