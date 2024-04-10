Минэкономики предлагает украинцам работу — детали вакансий

Минэкономики ищет работников — каким специалистам предлагают работу
В Министерстве экономики объявили поиск специалистов для работы в ведомстве. Обещают интересный опыт и возможность влиять на процессы внутри страны.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства.
Каким специалистам предлагают работу в Минэкономики
Там отмечают, что сейчас государство нуждается в таких специалистах:
- CDTO (Chief Digital Transformation Officer) в Министерстве экономики;
- Product Manager платформы фидбеков государству от pulse.gov.ua.
"Вы сможете приобрести интересный опыт работы с менеджерами государства, предлагать и реализовывать собственные идеи в рамках проекта и влиять на процессы внутри страны", — говорится в сообщении.
В ведомстве объясняют, что человек на позиции CDTO (Chief Digital Transformation Officer) будет работать в Минэкономики, а Product Manager будет задействован в офисе аналитического центра BRDO.
Специалисты будут работать над проектом Министерства — платформа для фидбеков от бизнеса, которая сейчас в альфа-версии доступна по адресу pulse.gov.ua.
"В рамках этого проекта будет цифровизироваться фидбек от взаимодействия бизнеса и государства через специальную платформу", — отмечают в пресс-службе.
При этом CDTO — заместитель министра, который будет выполнять возложенные на него обязанности и влиять на целые направления работы правительства. Он будет задействован в работе по реализации глобальных государственных проектов.
"В отличие от руководителей IT-проектов, CDTO не просто разрабатывает и запускает IT-системы, а формирует стратегию, проектирует реформы. То есть сможет цифровизировать одно из важнейших министерств нашего государства", — уточнили там.
В то же время, Product Manager — специалист с опытом запуска диджитал-продуктов: от интервью с пользователями до A/B-тестов. Первые цели команды:
- запуск на протяжении трех месяцев полной версии платформы pulse.gov.ua;
- получение 5000+ отзывов от предпринимателей за три месяца.
"Если вы заинтересовались или знаете людей от бизнеса, которые готовы стать реформаторами государства, читайте о вакансиях больше, или сразу пишите рекрутерке Netpeak Talent Евгении", — добавили в Минэкономики.
В то же время в ведомстве не уточнили уровень заработной платы по вышеуказанным вакансиям.
Что еще стоит знать
Напомним, в 2024 году работодатели должны провести индексацию заработной платы для своих работников. Размер повышения будет для каждого индивидуален.
Ранее мы сообщали, что в 2024 году у украинских чиновников выросла оплата труда. Это связано с тем, что все органы перешли на новую систему расчета заработной платы.
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