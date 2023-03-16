Минфин рассказал, сколько денег ушло на соцвыплаты в 2023-м

Речь идет о первых двух месяцах года

В Министерстве финансов Украины рассказали, какую сумму средств направили на социальные выплаты. Речь идет о первых двух месяцах 2023 года.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы правительства.

Сколько средств выплатили украинцам

По информации Минфина, на соответствующую статью расходов в течение двух первых месяцев текущего года было направлено 76,5 млрд гривен.



При этом в феврале на такую помощь пошло больше средств, чем в январе — 39,9 млрд против 36,6 млрд гривен.



В частности, деньги направили на:

пенсионные выплаты, надбавки и повышение — 45,3 млрд гривен (в феврале — 22,7 млрд гривен);

социальные выплаты лицам, оказавшимся в сложных жизненных обстоятельствах — 16,7 млрд гривен (в феврале — 9,2 млрд гривен);

на помощь малоимущим семьям, жилищные субсидии и льготы — 10,6 млрд гривен (в феврале — 6 млрд гривен);

на социальную защиту детей и семьи — 3,9 млрд гривен (в феврале — 2 млрд гривен);

на выплаты пособия лицам с инвалидностью — 17,5 млн гривен (в феврале — 9,1 млн гривен).

Что еще стоит знать

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