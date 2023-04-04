Соцпослуги в Україні — Мінсоцполітики запровадить спеціальний реєстр

З'явиться Реєстр надавачів та отримувачів соцпослуг

В Україні планують оновити механізм надання соціальних послуг громадянам. Для цього мають намір запровадити Реєстр надавачів та отримувачів соцпослуг.

Про це розповіли у Міністерстві соціальної політики України.

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Що дозволить поява Реєстру

Як пояснюють у Мінсоцполітики, Реєстр надавачів та одержувачів соцпослуг — це автоматизована система, призначена для збору, накопичення та використання відомостей про постачальників та одержувачів таких послуг. Це складова Єдиної інформаційної системи соціальної сфери (ЄІССС).

У відомстві наголосили, що завдяки запровадженню Реєстру стане значно простіше реєструвати постачальників соціальних послуг та швидше отримувати такі послуги. Все тому, що органи соцзахисту отримають можливість зручного доступу до інформації про їхніх постачальників.

Своєю чергою, держава зможе контролювати прозорість та дотримання всіх норм надавачами соцпослуг.

Більше про допомогу українцям

Нагадаємо, державна фінустанова "ПриватБанк" обіцяє деяким українцям додаткову грошову підтримку. Йдеться про тих громадян, хто отримав фінансову допомогу від міжнародних організацій через цей банк.

Також ми писали, що у Польщі для українських біженців діє програма фінансової допомоги, за якою можна отримати до 18 тис. гривень. Поновив реєстрацію на грошові виплати німецький фонд Diakonie Katastrophenhilfe.

Новини.LIVE повідомляли, що українці, які постраждали від війни, мають право фінансову допомогу. Зокрема, грошові виплати можна оформити від шести міжнародних організацій.