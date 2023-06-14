Социальная помощь — украинцы будут получать выплаты по-новому

Украинские граждане на одной из улиц столицы. Фото: Новини. LIVE

Министерство социальной политики Украины намерено обновить систему социальных выплат до конца 2023 года. Ряд выплат объединят.

О таких планах рассказала глава ведомства Оксана Жолнович во время эфира общенационального марафона "Єдині новини".

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Оптимизация соцпрограмм

Как отметила Жолнович, сейчас в стране работает 34 государственных программы помощи гражданам. Все эти социальные выплаты делятся на подвиды и "подвыплаты". Поэтому часто сумма выплат — мизерна.

Ведомство предлагает отойти от такой практики, унифицировав все соцвыплаты, связанные с бедностью. В частности, шесть пособий планируют объединить в одну универсальную помощь, которую будут назначать, если человек будет отвечать определенным критериям.

Поэтому уже к концу текущего года определенную часть соцпомощи ждет процесс оптимизации и упрощения. В 2024 году социальная система будет работать по-новому.

Реестр поставщиков и получателей соцуслуг

Параллельно с этим получатели такой помощи получат еще некоторые бесплатные социальные услуги. В частности, государство будет помогать каждой семье быть экономически независимым.

"Во всем мире есть какая-то цель — если человек в бедности, значит надо его вывести из этой бедности — дать какой-то срок, какие-то критерии, помочь, поддержать, параллельно оказать услугу, возможно, переучить, лишить зависимости, помочь найти работу, обеспечить жильем", — подчеркнула Оксана Жолнович.

Минсоцполитики также планирует обновить механизм предоставления социальных услуг гражданам. Для этого намерены ввести Реестр предоставлятелей и получателей соцуслуг — автоматизированную систему, предназначенную для сбора, накопления и использования сведений о поставщиках и получателях таких услуг. Это составляющая Единой информационной системы социальной сферы (ЕИССС).

Напомним, от власти требуют изменить подход к проверкам ВПЛ по месту временного проживания в рамках действующего механизма. Причина — многие переселенцы безосновательно теряют выплаты.

Также мы писали, что украинское правительство разрешило внутренне перемещенным лицам (ВПЛ), которые приобрели этот статус до 24 февраля 2022 года, вместо пенсионного удостоверения в виде электронной платежной карты (ЭПП), оформлять обычное бумажное пенсионное. Это позволит получить ряд услуг.