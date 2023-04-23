Субсидії на комуналку — українцям швидше призначатимуть допомогу

Мобільний застосунок держпослуг "Дія". Фото: Ukraine.ua

В Україні громадяни отримуватимуть миттєво житлові субсидії, також удосконалиться перевірка матеріальних статків та доходів, на основі чого визначається право на державну допомогу з оплати комунальних послуг. В уряді готують відповідний експериментальний проєкт.

Проєкт постанови розмістили на сайті Федерації профспілок України.

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Миттєві житлові субсидії

Проєкт щодо удосконалення порядку надання українцям житлових субсидій розробило Міністерство соціальної політики України.

Документ пропонує запровадити можливість подання заяв та декларацій на субсидії "в один клік" в особистих онлайн-кабінетах на порталі Пенсійного фонду України (ПФУ) або через мобільний застосунок державних послуг "Дія". При цьому будуть збережені наявні шляхи та способи звернення за житловою субсидією.

Поглиблена перевірка субсидіантів

Також пропонують запровадити автоматизований обмін інформацією з реєстрами Міністерства внутрішніх справ, Державної міграційної служби, Міністерства фінансів України, Міністерства юстиції, Міністерства охорони здоров'я, Мінсоцполітики, Мінінфраструктури для отримання інформації. Це потрібно для виявлення домогосподарств, які мають право на отримання субсидії, попереднього заповнення заяви та декларації, визначення права на отримання чи припинення субсидії та розрахунку розміру доходів.

Окрім того, проєкт постанови Міністерства покликаний:

підвищити адресність надання субсидій шляхом спрощення критеріїв отримання для прийомних та багатодітних родин;

нівелювати вимоги до рівня доходу не менше одного розміру мінімальної заробітної плати при призначенні субсидії особам, які одноосібно виховують дітей віком до шести років чи дітей з інвалідністю;

виключити зі складу домогосподарства осіб, які перебувають за кордоном більше 60 днів. На таких осіб не розраховуються соціальні нормативи комунальних послуг, їхні доходи не враховуються в сукупному доході домогосподарства;

дозволити переглянути право на отримання субсидії та перерахунок її розміру у разі покращення чи погіршення матеріального та майнового стану осіб зі складу домогосподарства;

припинити виплати субсидій особам, житлові приміщення яких перебувають в гарячих точках чи під окупацією, у разі відсутності в особи відкритого поточного банківського рахунку та не звернення протягом 60 днів у відділення Ощадбанку чи ПриватБанку за зняттям коштів субсидій;

інформувати населення про призупинення субсидії телекомунікаційним зв'язком з надсиланням відповідного попередження;

проводити щомісячну верифікацію даних про субсидіантів, що дозволить своєчасно виявляти шахрайство та відмовитися за відсутності потреби у встановленій практиці від тривалих судових процесів з повернення коштів надмірно виплачених субсидій.

Нагадаємо, в Україні з 1 травня по 30 вересня 2023 року розрахують комунальні субсидії на період, що не опалюється. Деяким українцям доведеться повторно оформлювати державну допомогу, при цьому отримають її не всі.

Також ми писали, що в Україні деякі громадяни можуть претендувати на знижку за споживання та постачання природного газу. При цьому встановлені певні норми.