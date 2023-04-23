Субсидии на коммуналку — украинцам будут быстрее назначать помощь

Мобильное приложение госуслуг "Дія". Фото: Ukraine.ua

В Украине граждане будут получать мгновенно жилищные субсидии, также усовершенствуется проверка материального состояния и доходов, на основе чего определяется право на государственную помощь по оплате коммунальных услуг. В правительстве готовят соответствующий экспериментальный проект.

Проект постановления разместили на сайте Федерации профсоюзов Украины.

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Мгновенные жилищные субсидии

Проект по усовершенствованию порядка предоставления украинцам жилищных субсидий разработало Министерство социальной политики Украины.

Документ предлагает ввести возможность подачи заявлений и деклараций на субсидии "в один клик" в личных онлайн-кабинетах на портале Пенсионного фонда Украины (ПФУ) или через мобильное приложение государственных услуг "Дія". При этом будут сохранены имеющиеся пути и способы обращения за жилищной субсидией.

Углубленная проверка субсидиантов

Также предлагается ввести автоматизированный обмен информацией с реестрами Министерства внутренних дел, Государственной миграционной службы, Министерства финансов Украины, Министерства юстиции, Министерства здравоохранения, Минсоцполитики, Мининфраструктуры для получения информации. Это требуется для выявления домохозяйств, имеющих право на получение субсидии, предварительного заполнения заявления и декларации, определения права на получение или прекращение субсидии и расчет размера доходов.

Кроме того, проект постановления Министерства призван:

повысить адресность предоставления субсидий путем упрощения критериев получения для приемных и многодетных семей;

нивелировать требования к уровню дохода не менее одного размера минимальной заработной платы при назначении субсидии лицам, единолично воспитывающим детей в возрасте до шести лет или детей с инвалидностью;

исключить из состава домохозяйства лиц, которые находятся за границей более 60 дней. На таких лиц не рассчитываются социальные нормативы коммунальных услуг; их доходы не учитываются в совокупном доходе домохозяйства;

разрешить пересмотреть право на получение субсидии и перерасчет ее размера в случае улучшения или ухудшения материального и имущественного положения лиц из состава домохозяйства;

прекратить выплаты субсидий лицам, жилые помещения которых находятся в горячих точках или под оккупацией, при отсутствии у лица открытого текущего банковского счета и не обращение в течение 60 дней в отделение Ощадбанка или ПриватБанка за снятием средств субсидий;

информировать население о приостановлении субсидии телекоммуникационной связью с отправкой соответствующего предупреждения;

проводить ежемесячную верификацию данных о субсидиантах, что позволит своевременно выявлять мошенничество и отказаться в отсутствии потребности от установленной практике длительных судебных процессов по возврату средств чрезмерно выплаченных субсидий.

Напомним, в Украине с 1 мая по 30 сентября 2023 года рассчитают коммунальные субсидии на неотапливаемый период. Некоторым украинцам придется повторно оформлять государственную помощь, при этом получат не все.

Также мы писали, что в Украине некоторые граждане могут претендовать на скидку за потребление и снабжение природным газом. При этом установлены определенные нормы.