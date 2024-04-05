НБУ озвучил исторический уровень международных резервов Украины

Американская валюта в руках. Фото: Unsplush

Международные резервы Украины в марте 2024 года достигли нового исторического рекорда. Показатель вырос еще на 18%.

Об этом сообщает пресс-служба Национального банка Украины (НБУ).

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Новый исторический рекорд резервов НБУ

По данным Национального банка, объем золотовалютных резервов по итогам марта достиг 43,763 млрд долларов. Такой тенденции способствовало поступление финансов от западных партнеров.

"Такая динамика обусловлена значительными (более $9 млрд) объемами поступлений от международных партнеров, которые превысили чистую продажу валюты Национальным банком и долговые выплаты страны в иностранной валюте", — объясняют в НБУ.

Регулятор отмечает, что всего на валютные счета Кабинета Министров в прошлом месяце было переведено 9,32 млрд долларов, в то время как за обслуживание и погашение государственного долга уплачено 363,5 млн долларов. Также Украина уплатила Международному валютному фонду 728,5 млн долларов.

Среди других факторов, определяющих объем резервов, Нацбанк назвал финансовые операции на валютном рынке. Так, в первый месяц весны объем чистой продажи валюты регулятором составил 1,79 млрд долларов. Показатель на 18,5% больше, чем в предыдущем месяце.

Согласно балансовым данным, Нацбанк продал на валютном рынке 1,81 млрд долларов и выкупил в резервы 25,9 млн долларов.

В Центробанке также отметили, что на такой уровень резервов положительно повлияла переоценка стоимости финансовых инструментов, прибавив 266,3 млн долларов.

"Текущий объем международных резервов обеспечивает финансирование 5,8 месяца будущего импорта", — констатировали в НБУ.

Источник: НБУ

Что еще стоит знать

Напомним, в Украине инфляция находится на рекордно низком уровне за период военного положения. В марте 2024 года оказалась ниже прогнозируемого показателя.

Также мы писали, что за два года полномасштабной войны государственный долг Украины вырос более чем наполовину. По состоянию на конец февраля 2024 года он составил 5490,1 млрд грн, или 143,7 млрд долларов. Основной прирост госдолга произошел за счет привлечения внешних официальных льготных кредитов.