Международные выплаты по 6,6 тыс. грн: украинцы снова могут подавать заявки

Украинские внутренние переселенцы с детьми. Фото: УНИАН

В Украине с 18 апреля возобновили прием заявок на международные выплаты по 6,6 тыс. грн. Речь идет о денежной помощи УВКБ ООН.

Об этом говорится на официальной странице организации.

Читайте также:

Кто может получить поддержку от ООН

Финансовая программа помощи ориентирована на уязвимые категории лиц ВПЛ, пострадавших от военных действий и вернувшихся к своим постоянным местам проживания в определенные регионы Украины.

На финпомощь могут претендовать семьи, не получавшие ранее помощь от международных организаций, и имеющие доход, не превышающий 5,4 тыс. грн на одного человека, а также относящиеся к следующим категориям и критериям уязвимости:

внутренние переселенцы, переехавшие после 24 февраля 2022 года;

граждане, которые не выезжали после 24 февраля и пострадали от военных действий в Днепропетровской, Полтавской, Одесской, Запорожской, Кировоградской, Черкасской, Харьковской, Черниговской, Сумской областях;

лица, которые из-за военных действий были вынуждены покинуть свои дома, и уже вернулись домой, в том числе и из-за границы.

УВКБ ООН установил обязательные критерии уязвимости для всех трех вышеперечисленных категорий:

семья, где есть один из родителей с детьми в возрасте до 18 лет или с престарелыми (55 лет и старше);

семья, которую возглавляет один одинокий/несколько одиноких пожилых людей (55 лет и старше) или лицо пожилого возраста с одним ребенком или несколькими несовершеннолетними детьми;

семья с одним или несколькими гражданами с особыми потребностями;

приемные семьи, которые занимаются детьми без сопровождения, детьми, разлучёнными с родителями.

Речь идет о трехмесячных выплатах по 2,2 тыс. грн.

В организации пояснили, что до 18 апреля регистрация была временно прекращена по техническим причинам. О деталях программы и возможности участия можно узнать по ссылке.

Что еще стоит знать

Напомним, государственное финучреждение "ПриватБанк" обещает некоторым украинцам дополнительную денежную поддержку. Речь идет о гражданах, которые получили финансовую помощь от международных организаций через этот банк.

Также мы писали, что в Польше для украинских беженцев работает программа финансовой помощи, по которой можно получить до 18 тыс. грн. Возобновил регистрацию на денежные выплаты немецкий фонд Diakonie Katastrophenhilfe.