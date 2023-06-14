Monobank запустил важную услугу для украинцев

Monobank запустил новую услугу для украинцев
Украинское виртуальное финучреждение Monobank запустило новую услугу. Касается сервис открытия счетов.
О новации проинформировал соучредитель банка Олег Гороховский.
Новый сервис в Monobank
По словам Олега Гороховского, с сегодняшнего дня в мобильном Monobank заработала услуга открытия счетов самозанятыми украинцами. Такой сервис пригодится нотариусам, адвокатам, частным исполнителям и арбитражным управляющим.
Согласно украинскому налоговому законодательству, самозанятыми лицами считаются налогоплательщики, являющиеся физлицами-предпринимателями или осуществляющие независимую профессиональную деятельность. В то же время, такие лица могут не быть работниками в рамках соответствующей деятельности.
Как открыть счет
Гороховский отметил, что открыть банковский счет самозанятого лица можно:
- обновив программу до последней версии;
- нажав в меню среди карт "Открыть карту или счет";
- выбрать счет независимой профессиональной деятельности в гривне.
"Открытие, обслуживание, платежи — 0 грн. Для бухгалтеров доступен веб-кабинет", — добавил Олег Гороховский.
Напомним, Мonobank массово блокирует банковские счета своих клиентов. Замораживают счета даже по давно закрытым судебным разбирательствам.
Ранее сообщалось, что в Украине поставщики платежных услуг усилят проверку клиентов. В Национальном банке Украины (НБУ) издали такое распоряжение с целью снижения рисков мошенничества.