Monobank запустил важную услугу для украинцев

Приложение финучреждения Monobank. Фото: monobank.ua

Украинское виртуальное финучреждение Monobank запустило новую услугу. Касается сервис открытия счетов.

О новации проинформировал соучредитель банка Олег Гороховский.

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По словам Олега Гороховского, с сегодняшнего дня в мобильном Monobank заработала услуга открытия счетов самозанятыми украинцами. Такой сервис пригодится нотариусам, адвокатам, частным исполнителям и арбитражным управляющим.

Согласно украинскому налоговому законодательству, самозанятыми лицами считаются налогоплательщики, являющиеся физлицами-предпринимателями или осуществляющие независимую профессиональную деятельность. В то же время, такие лица могут не быть работниками в рамках соответствующей деятельности.

Как открыть счет

Гороховский отметил, что открыть банковский счет самозанятого лица можно:

обновив программу до последней версии;

нажав в меню среди карт "Открыть карту или счет";

выбрать счет независимой профессиональной деятельности в гривне.

"Открытие, обслуживание, платежи — 0 грн. Для бухгалтеров доступен веб-кабинет", — добавил Олег Гороховский.

Напомним, Мonobank массово блокирует банковские счета своих клиентов. Замораживают счета даже по давно закрытым судебным разбирательствам.

Ранее сообщалось, что в Украине поставщики платежных услуг усилят проверку клиентов. В Национальном банке Украины (НБУ) издали такое распоряжение с целью снижения рисков мошенничества.