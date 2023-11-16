Робота в Україні — няні можуть заробляти до 35 тис. грн

Можна отримати до 35 тис. грн — які вимоги до гувернанток в Україні
У Києві шукають гувернанток для догляду та виховання дітей на заробітну плату, яка вища за середню в країні. Обіцяють платити до 35 тис. гривень.
Такі оголошення з'явилися на одному з популярних сайтів пошуку роботи.
Які вимоги до гувернанток в Україні
Зазначається, що вакансію розмістила одна з агенцій домашнього персоналу. На роботу в сім'ях Києва шукають жінок, бажано з педагогічною або медичною освітою. Можна без досвіду, але з попереднім навчанням.
Також серед вимог до претенденток:
- вік кандидатки має бути 35 — 55 років;
- відповідальність, пунктуальність та доброзичливість.
Також можна влаштуватися на роботу гувернантки у VIP-сім'ю. Зокрема, в одній з вакансій запрошують на роботу жінок в таку родину, яка проживає поблизу Києва.
Вимагають аналогічний досвід роботи з дітьми від 1 до 5 років, наявність педагогічної освіти.
"Застосовували в своїй роботі різні методики розвитку дитини? Вам подобається працювати з дітьми, знаєте як знайти підхід до дитини та чим її зацікавити? Тоді не зволікайте, залишайте своє резюме", — йдеться в описі.
Серед обов'язків гувернантки:
- графік роботи Пн. — Пт. з 8.00 — 18.00;
- догляд за дитиною та її гігієною;
- забезпечення необхідного дозвілля та розвитку: ігри, читання, прогулянки;
- підтримка охайності дитини;
- приготування простих страв для дитини з наявних продуктів;
- слідкування за гардеробом дитини;
- дбання про її безпеку;
- підтримка чистоти: в кімнаті, ігровій та в іграшках.
Заробітну плату обіцяють дещо меншу. Щомісячний стабільний дохід становитиме 30 тис. грн. Харчування за рахунок сім'ї.
Що ще варто знати
Нагадаємо, роботодавці в Україні пропонують людям без вищої освіти вакансії із зарплатою від 35 тисяч гривень. Варто зазначити, що середня зарплата українців — 15 тисяч гривень.
Також ми писали, що з початком повномасштабного вторгнення велика кількість українців виїхали за кордон. Першою проблемою, з якою зіштовхнулись, — стали пошуки роботи. Чимало українців вирушають до скандинавських країн, адже ті займають передові позиції у рейтингах за рівнем оплати праці.
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