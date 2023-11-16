Робота в Україні — няні можуть заробляти до 35 тис. грн

Жінка з дитиною. Фото: Unplush

У Києві шукають гувернанток для догляду та виховання дітей на заробітну плату, яка вища за середню в країні. Обіцяють платити до 35 тис. гривень.

Такі оголошення з'явилися на одному з популярних сайтів пошуку роботи.

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Які вимоги до гувернанток в Україні

Зазначається, що вакансію розмістила одна з агенцій домашнього персоналу. На роботу в сім'ях Києва шукають жінок, бажано з педагогічною або медичною освітою. Можна без досвіду, але з попереднім навчанням.

Також серед вимог до претенденток:

вік кандидатки має бути 35 — 55 років;

відповідальність, пунктуальність та доброзичливість.

Джерело: work.ua

Також можна влаштуватися на роботу гувернантки у VIP-сім'ю. Зокрема, в одній з вакансій запрошують на роботу жінок в таку родину, яка проживає поблизу Києва.

Вимагають аналогічний досвід роботи з дітьми від 1 до 5 років, наявність педагогічної освіти.

"Застосовували в своїй роботі різні методики розвитку дитини? Вам подобається працювати з дітьми, знаєте як знайти підхід до дитини та чим її зацікавити? Тоді не зволікайте, залишайте своє резюме", — йдеться в описі.

Серед обов'язків гувернантки:

графік роботи Пн. — Пт. з 8.00 — 18.00;

догляд за дитиною та її гігієною;

забезпечення необхідного дозвілля та розвитку: ігри, читання, прогулянки;

підтримка охайності дитини;

приготування простих страв для дитини з наявних продуктів;

слідкування за гардеробом дитини;

дбання про її безпеку;

підтримка чистоти: в кімнаті, ігровій та в іграшках.

Заробітну плату обіцяють дещо меншу. Щомісячний стабільний дохід становитиме 30 тис. грн. Харчування за рахунок сім'ї.

Джерело: work.ua

Що ще варто знати

Нагадаємо, роботодавці в Україні пропонують людям без вищої освіти вакансії із зарплатою від 35 тисяч гривень. Варто зазначити, що середня зарплата українців — 15 тисяч гривень.

Також ми писали, що з початком повномасштабного вторгнення велика кількість українців виїхали за кордон. Першою проблемою, з якою зіштовхнулись, — стали пошуки роботи. Чимало українців вирушають до скандинавських країн, адже ті займають передові позиції у рейтингах за рівнем оплати праці.