Работа в Украине — няни могут зарабатывать до 35 тыс. грн

Можно получить до 35 тыс. грн — какие требования к гувернанткам в Украине
В Киеве ищут гувернанток по уходу и воспитанию детей на заработную плату, которая выше средней в стране. Обещают платить до 35 тысяч гривен.
Такие объявления появились на одном из самых популярных сайтов поиска работы.
Какие требования к гувернанткам в Украине
Отмечается, что вакансию разместило одно из агентств домашнего персонала. На работу в семьях Киева ищут женщин, желательно, с педагогическим или медицинским образованием. Также можно без опыта, но с предварительным обучением.
Среди требований к претенденткам:
- возраст кандидатки должен быть 35 — 55 лет;
- ответственность, пунктуальность и доброжелательность.
Также можно устроиться на работу гувернантки в VIP-семью. В частности, в одной из вакансий приглашают на работу женщин в семью, проживающую возле Киева.
Требуют аналогичный опыт работы с детьми от 1 до 5 лет, наличие педагогического образования.
"Применяли в своей работе разные методики развития ребенка? Вам нравится работать с детьми, знаете как найти подход к ребенку и чем его заинтересовать? Тогда не медлите, оставляйте свое резюме", — говорится в описании.
Среди обязанностей гувернантки:
- график работы Пн. — Пт. с 8.00 — 18.00;
- уход за ребенком и его гигиеной;
- обеспечение необходимого досуга и развития: игры, чтение, прогулки;
- поддержка чистоплотности ребенка;
- приготовление простых блюд для ребенка из имеющихся продуктов;
- слежка за гардеробом ребенка;
- забота о его безопасности;
- поддержка чистоты: в комнате, игровой и в игрушках.
Заработную плату обещают несколько меньше. Ежемесячный стабильный доход будет составлять 30 тыс. грн. Питание за счёт семьи.
Что еще стоит знать
Напомним, работодатели в Украине предлагают людям без высшего образования вакансии с зарплатой от 35 тысяч гривен. Стоит отметить, что средняя зарплата украинцев — 15 тысяч гривен.
Также мы писали, что с началом полномасштабного вторжения большое количество украинцев уехали за границу. Первой проблемой, с которой столкнулись, стали поиски работы. Многие украинцы отправляются в скандинавские страны, ведь те занимают передовые позиции в рейтингах по уровню оплаты труда.
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