Работа в Украине — няни могут зарабатывать до 35 тыс. грн

Женщина с ребенком. Фото: Unplush

В Киеве ищут гувернанток по уходу и воспитанию детей на заработную плату, которая выше средней в стране. Обещают платить до 35 тысяч гривен.

Такие объявления появились на одном из самых популярных сайтов поиска работы.

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Отмечается, что вакансию разместило одно из агентств домашнего персонала. На работу в семьях Киева ищут женщин, желательно, с педагогическим или медицинским образованием. Также можно без опыта, но с предварительным обучением.

Среди требований к претенденткам:

возраст кандидатки должен быть 35 — 55 лет;

ответственность, пунктуальность и доброжелательность.

Источник: work.ua

Также можно устроиться на работу гувернантки в VIP-семью. В частности, в одной из вакансий приглашают на работу женщин в семью, проживающую возле Киева.

Требуют аналогичный опыт работы с детьми от 1 до 5 лет, наличие педагогического образования.

"Применяли в своей работе разные методики развития ребенка? Вам нравится работать с детьми, знаете как найти подход к ребенку и чем его заинтересовать? Тогда не медлите, оставляйте свое резюме", — говорится в описании.

Среди обязанностей гувернантки:

график работы Пн. — Пт. с 8.00 — 18.00;

уход за ребенком и его гигиеной;

обеспечение необходимого досуга и развития: игры, чтение, прогулки;

поддержка чистоплотности ребенка;

приготовление простых блюд для ребенка из имеющихся продуктов;

слежка за гардеробом ребенка;

забота о его безопасности;

поддержка чистоты: в комнате, игровой и в игрушках.

Заработную плату обещают несколько меньше. Ежемесячный стабильный доход будет составлять 30 тыс. грн. Питание за счёт семьи.

Источник: work.ua

Что еще стоит знать

Напомним, работодатели в Украине предлагают людям без высшего образования вакансии с зарплатой от 35 тысяч гривен. Стоит отметить, что средняя зарплата украинцев — 15 тысяч гривен.

Также мы писали, что с началом полномасштабного вторжения большое количество украинцев уехали за границу. Первой проблемой, с которой столкнулись, стали поиски работы. Многие украинцы отправляются в скандинавские страны, ведь те занимают передовые позиции в рейтингах по уровню оплаты труда.