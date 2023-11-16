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Можно получить до 35 тыс. грн — какие требования к гувернанткам в Украине

16 ноября 2023 14:00
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Работа в Украине — няни могут зарабатывать до 35 тыс. грн
Женщина с ребенком. Фото: Unplush
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

В Киеве ищут гувернанток по уходу и воспитанию детей на заработную плату, которая выше средней в стране. Обещают платить до 35 тысяч гривен.

Такие объявления появились на одном из самых популярных сайтов поиска работы.

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Какие требования к гувернанткам в Украине

Отмечается, что вакансию разместило одно из агентств домашнего персонала. На работу в семьях Киева ищут женщин, желательно, с педагогическим или медицинским образованием. Также можно без опыта, но с предварительным обучением.

Среди требований к претенденткам:

  • возраст кандидатки должен быть 35 — 55 лет;
  • ответственность, пунктуальность и доброжелательность.

 

работа няня
Источник: work.ua

Также можно устроиться на работу гувернантки в VIP-семью. В частности, в одной из вакансий приглашают на работу женщин в семью, проживающую возле Киева.

Требуют аналогичный опыт работы с детьми от 1 до 5 лет, наличие педагогического образования.

"Применяли в своей работе разные методики развития ребенка? Вам нравится работать с детьми, знаете как найти подход к ребенку и чем его заинтересовать? Тогда не медлите, оставляйте свое резюме", — говорится в описании.

Среди обязанностей гувернантки:

  • график работы Пн. — Пт. с 8.00 — 18.00;
  • уход за ребенком и его гигиеной;
  • обеспечение необходимого досуга и развития: игры, чтение, прогулки;
  • поддержка чистоплотности ребенка;
  • приготовление простых блюд для ребенка из имеющихся продуктов;
  • слежка за гардеробом ребенка;
  • забота о его безопасности;
  • поддержка чистоты: в комнате, игровой и в игрушках.

Заработную плату обещают несколько меньше. Ежемесячный стабильный доход будет составлять 30 тыс. грн. Питание за счёт семьи.

 

работа няня
Источник: work.ua

Что еще стоит знать

Напомним, работодатели в Украине предлагают людям без высшего образования вакансии с зарплатой от 35 тысяч гривен. Стоит отметить, что средняя зарплата украинцев — 15 тысяч гривен.

Также мы писали, что с началом полномасштабного вторжения большое количество украинцев уехали за границу. Первой проблемой, с которой столкнулись, стали поиски работы. Многие украинцы отправляются в скандинавские страны, ведь те занимают передовые позиции в рейтингах по уровню оплаты труда.

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