НБУ запровадить нові функції у системі BankID — що зміниться

Смартфон в руках. Фото: pixabay

Національний банк України (НБУ) анонсував впровадження нового функціоналу в системі ідентифікації BankID. Минулого року було зафіксовано вражаюче зростання використання системи.

Про це повідомила заступниця директора Департаменту платіжних систем та інноваційного розвитку Нацбанку Ольга Василєва.

Читайте також:

Популярність BankID у 2023 році

За словами представниці НБУ, минулого року через систему BankID було здійснено 42,9 мільйона успішних електронних ідентифікацій. Показник на 31% вищий проти попереднього року. Такий приріст є свідченням збільшення значення дистанційної ідентифікації для операцій з надання та отримання фінансових, публічних та низки інших послуг під час повномасштабної війни в країні.

Василєва зауважила, що система BankID стала не лише незамінною на внутрішньому ринку, а й надзвичайно корисною для українців, які були змушені виїхати за кордон, зокрема йдеться про отримання консульських послуг.

У системі є 38 банків-ідентифікаторів, які за числом клієнтських рахунків покривають 99% ринку. Для того, щоб скористатися BankID, достатньо лише мати відкритий банківський рахунок.

Зміни в системі BankID

Великим досягненням стало розширення функціоналу системи, зокрема, йдеться про запровадження нових вимог до багатофакторної автентифікації, стандартизовані набори інформації та диференційовані тарифи.

Так, у 2023 році Нацбанк запровадив низку змін. А саме:

багатофакторну автентифікацію, коли фінустанови зобов’язані застосовувати різні фактори автентифікації, які не залежать один від одного;

оновлені стандартизовані набори інформації і диференційовані тарифи, що посилило безпеку даних, оптимізувало витрати;

запровадили надання витягу з кредитного реєстру Нацбанку (дані про борги користувача можна безплатно отримати в е-вигляді, скориставшись BankID).

Також регулятор запровадив особистий кабінет абонента, де можна мати доступ до статистичних та розрахункових звітів, завантажувати акти про надані послуги та інші довідкові відомості.

Подальші плани розвитку BankID

У Нацбанку надалі працюють над запровадженням нового функціоналу, зокрема, йдеться про автоматизовану систему розгляду спорів, покликану спростити взаємодію клієнта із системою. Це дасть змогу створити зручне електронне середовище у питанні вирішення спорів та покращити якість аналізу інформації абонентами.

"Також ми плануємо в найближчому майбутньому впровадити нову публічну пропозицію, яка об’єднає два договори — договір приєднання і розрахунковий. Отже, новому абоненту потрібно буде заповнити лише одну електронну заяву для приєднання", — повідомила представниця НБУ.

Також регулятор активно працює над адаптацією системи BankID до європейських норм електронної ідентифікації для забезпечення її відповідності вимогам законодавства ЄС.

Що ще варто знати

Нагадаємо, НБУ продовжив співпрацю з Міністерством фінансів США з метою захисту банківського та фінансового сектору від кіберзагроз. Йдеться про підписання меморандуму про взаємодію та співробітництво у сфері кібербезпеки.

Також відомо, що за даними НБУ, в Україні різко зросла кількість незаконних дій із платіжними картками з подальшими збитками. У 2023 році показник збільшився на чверть та становив 272 тис. операцій.